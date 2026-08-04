廚師發辦｜尋找20年前網戀對象　盧鎮業為角色學藝宣傳中親自下廚

電影《廚師發辦》，由《緣路山旮旯》導演黃浩然，聯同《全個世界都有電話》編劇鍾宏杰合導，由盧鎮業、楊偲泳、梁雍婷、張紋嘉、彭秀慧領銜主演，一男四女聯手炮製香港美食愛情電影。故事結合戀愛交友App與無菜單料理，講述一位私房菜廚師與四位不同背景的女生初次約會，由四頓親自烹調的料理見盡香港地百態︰從公屋單位到山旮旯豪宅，由街頭小吃到異國料理甚至Fine Dining，將本地近年的急速變遷，融入通俗故事中，每一餐無菜單料理不止於味覺享受，更可以按摩心靈，讓大家在笑聲中感受都市男女人心微妙。（上映日期︰8月21日）

電影《廚師發辦》，講述一位私房菜廚師林克（盧鎮業 飾），與四位不同背景的女生初次約會，由四頓親自烹調的料理見盡香港地百態。（《廚師發辦》劇照）

日前在《廚師發辦》傳媒宣傳活動上，盧鎮業親自下廚煮畀大家食，試一試其手勢。（電影公司提供）

私房菜廚師林克（盧鎮業 飾），與四位不同背景的女生初次約會，其中一位是楊偲泳（Renci）。（《廚師發辦》劇照）

私房菜廚師林克（盧鎮業 飾），與四位不同背景的女生初次約會，其中一位是楊偲泳（Renci）。（《廚師發辦》劇照）

故事講私房菜廚師林克（盧鎮業 飾），被女友拋棄，再遇上疫情，決定自我「封關」三年，終於等到「開關復常」，兄弟推波助瀾之下，打開交友APP，意外配對到一個塵封已久，充滿心跳回憶的名字 Zelda。在那個還是56K上網的Y2K年代，情竇初開的小林克在網絡聊天室遇到了為何深夜總是餓的Princess Zelda，可惜他們還未見面已失去聯絡，即使小林克為她學會了煮人生的第一道菜。

二十年後，交友APP秒速配對下，林克約見四個名字都叫Zelda的女生，以嘗試尋找當年的那一個她？從公屋單位搵到去山旮旯豪宅。盧鎮業在戲中是日本菜廚師，所以除了一般烹飪技術，也有下苦功學刀功。日前在傳媒宣傳活動上，更親自下廚煮畀大家食，試一試其手勢。

首次約會，遇上情投意合的梁雍婷。（《廚師發辦》劇照）

電影《廚師發辦》，講述一位私房菜廚師林克（盧鎮業 飾），與四位不同背景的女生初次約會，由四頓親自烹調的料理見盡香港地百態。（《廚師發辦》劇照）

四位不同背景的女生初次約會，其中一位是熟女彭秀慧。（《廚師發辦》劇照）

提到故事要尋找20年前的「網戀」對象，導演及編劇之一鍾宏杰，深明這念頭過於浪漫又一廂情願，但他堅信︰「能把一廂情願變成一場Good Trip，不正是電影的本事嗎？」其實戲中要追求的不是答案，而是尋找的過程。鍾宏杰︰「兩個陌生人在餐桌上一期一會，無須承諾從今以後的快樂，但是曾經有過的感觸與共振，那怕只是一息之間，用心烹調的色香美味總能幫人好好記住，不枉此行。」