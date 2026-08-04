蜘蛛俠英雄重生｜全球票房屢破紀錄　香港4日收4000萬排年度第五

由 Sony Pictures 及 Marvel Studios 合力製作，全球影迷期待已久的超級英雄續作《蜘蛛俠：英雄重生》（SPIDER-MAN™: BRAND NEW DAY），於 7 月 30 日震撼獻映後橫掃全港澳大銀幕！電影上映以來，口碑票房節節上升，不但榮登北美史上開畫票房No.1，截至 8 月 2 日（開畫第四天），港澳累計總票房已強勢衝破4000多萬港元！開畫短短不足一星期，便以霸氣姿態直接晉身 2026 年全港票房榜第 5 位，展現出超強票房號召力！

《蜘蛛俠：英雄重生》於 7 月 30 日震撼獻映後橫掃全港澳大銀幕！電影上映以來，不但榮登北美史上開畫票房No.1，截至 8 月 2 日（開畫第四天），港澳累計總票房已強勢衝破4000多萬港元！（《蜘蛛俠：英雄重生》海報）

今集故事擺脫過往多重宇宙的枷鎖，回歸最貼地、更講求角色的內心成長。（《蜘蛛俠：英雄重生》劇照）

《蜘蛛俠：英雄重生》今次更一舉打破多項年度及歷代暑假檔票房紀錄，先奪北美史上開畫週末票房 No.1：北美開畫週末狂收 3.6 億美元（約28億港元），超越穩坐冠軍席近7年的《復仇者聯盟4：終局之戰》，衝破北美歷史上開畫週末最高紀錄，榮登第一位！

隨後又成為全球史上開畫週末票房 No.2，橫掃 9.32 億美元（約72億港元），刷新包括法國、西班牙、印度、巴西等多地開畫票房紀錄。同時，也成為香港歷來暑假檔開畫首週末總票房 No.3：開畫首週末票房成績斐然，高達 3,365 萬港元，榮登香港歷來暑假檔開畫週末票房第 3 位，僅次於《蜘蛛俠：決戰千里》及《變形金剛：殲滅世紀》！

票房不但叫座，今集由製作到故事創作都被叫好，連業界人士都力推。（《蜘蛛俠：英雄重生》劇照）

票房不但叫座，今集由製作到故事創作都被叫好，連業界人士都力推。美漫傳媒界大師法蘭克米勒（Frank Miller），曾創作《蝙蝠俠：黑暗騎士歸來》及《夜魔俠》，看完電影後盛讚本片是至今最具原作者史提夫迪特科（Steve Ditko）風格的蜘蛛俠電影。法蘭克米勒對於自己創造的神秘組織「手合會」（The Hand）登上大銀幕感到無比興奮，更公開欽點湯賀蘭是他心中「永遠的蜘蛛俠」！

此外，《驚奇蜘蛛俠》（The Amazing Spider-Man）前主筆編劇約瑟夫麥可斯特拉日恩斯基（J. Michael Straczynski）亦形容本片是最真實呈現彼得柏加與蜘蛛俠的作品，故事充滿人性與情感，就像走進一本優秀的蜘蛛俠漫畫。兩位大師更雙雙名列片尾「特別感謝」名單，足見電影完美抓住彼得柏加的魅力，獲得原著創作者的最高認同。

今集彼得柏加會產生基因突變，令自己進化成切切實實的蜘蛛俠。（《蜘蛛俠：英雄重生》劇照）

第一身飛盪與 Savage Hulk 肉搏引爆口碑

今集故事擺脫過往多重宇宙的枷鎖，回歸最貼地、更講求角色的內心成長，海外及本地口碑一致讚爆電影完美平衡動作場面及故事，為「湯賀蘭蜘蛛俠系列最佳作」！電影在製作上的細節位極具震撼力，劇組特別採用特製 Cyclops 頭盔攝影系統拍攝，配合湯賀蘭親自上陣，以第一身視角捕捉蜘蛛俠在高樓大廈間高空俯衝的離心力，讓觀眾在大銀幕上體驗避無可避的高速衝擊感。