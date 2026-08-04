蜘蛛俠英雄重生｜彩蛋暗示《復5》有另一蜘蛛俠　漫畫名場面重現

由 Sony Pictures 及 Marvel Studios 合力製作，全球影迷期待已久的超級英雄續作《蜘蛛俠：英雄重生》（SPIDER-MAN™: BRAND NEW DAY），於 7 月 30 日震撼獻映後橫掃全港澳大銀幕！電影上映以來，口碑票房節節上升，不但榮登北美史上開畫票房No.1，截至 8 月 2 日（開畫第四天），港澳累計總票房已強勢衝破4000多萬港元！開畫短短不足一星期，便以霸氣姿態直接晉身 2026 年全港票房榜第 5 位，展現出超強票房號召力！

《蜘蛛俠：英雄重生》於 7 月 30 日震撼獻映後橫掃全港澳大銀幕！電影上映以來，不但榮登北美史上開畫票房No.1，截至 8 月 2 日（開畫第四天），港澳累計總票房已強勢衝破4000多萬港元！（《蜘蛛俠：英雄重生》海報）

追蹤器顯示唔係湯賀蘭版本蜘蛛俠

電影叫好叫座，睇完145分鐘大家都滿意地離場，唯一更令人期待的片尾彩蛋就引起大家討論，話晒《蜘蛛俠：英雄重生》係年底《復仇者聯盟5》上畫前，最後一部MCU電影，大家都期待這個彩蛋會連接到這部，殊不知就只顯示由Peter朋友Ned製作的蜘蛛俠追蹤器，信號一開始表示蜘蛛俠在紐約皇后區，然後突然消息，訊號並拉到去宇宙去，最終在宇宙星際中尋回蜘蛛俠訊號，同時畫面也寫上︰「Spider-Man Will Return」，實在不少觀眾一頭霧水。

今次蜘蛛俠回歸到街頭戰鬥。（《蜘蛛俠：英雄重生》劇照）

《蜘蛛俠：英雄重生》片尾彩蛋出現追蹤器畫面。（網上圖片）

事實上，製作團隊對於《復仇者聯盟：末日降臨》會否有蜘蛛俠現身，一直沒有明確交代，連當日羅拔唐尼以演員椅去公布最壯觀的演員名單，也沒有湯賀蘭的名字。不過，有一點要留意，蜘蛛俠非湯賀蘭專利，在《蜘蛛俠︰不戰無歸》之中，就向大家表示在多重宇宙中，大可以有我們已看到了安德魯加菲爾德（Andrew Garfield）與杜比麥奎爾（Tobey Maguire）兩位。

而漫威影業總監奇雲費治（Kevin Feige），早前就提到《末日降臨》主要就是會聚焦於「X-Men 10005 號宇宙」、「神奇4俠 828 號宇宙」以及「漫威電影 616 號主宇宙」上，講述三個宇宙陷入危機，之所以今集彩蛋中，追蹤器在宇宙中偵測到的，確是蜘蛛俠，只不過未必是湯賀蘭的版本。這個「多重宇宙危機」，就是《奇異博士2：失控多重宇宙》中提過的「宇宙對撞」。

（《蜘蛛俠：英雄重生》劇照）

（《蜘蛛俠：英雄重生》劇照）

重現多場漫畫畫面

對漫畫粉絲而言，今次《蜘蛛俠：英雄重生》有不少畫面，重現了漫畫的經典名場面，當中又以戲中最後，制裁者誤傷了彼得柏加之後，抱起佢走入醫院一幕，原來是來自漫畫《內戰》中的其中一幕。此外，由「蜘蛛俠」粉絲製作的頻道「getfandom」，就將多個漫畫封面跟預告中的畫面對照，完全是經典重現，足見製作團隊今次對原著的致敬。