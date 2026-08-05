CHIIKAWA電影｜李蔓瑩係小八狂迷　叮囑伍允龍唔好送︰驚會重複

CHIIKAWA電影《劇場版CHIIKAWA人魚島的秘密》昨晚（4/8）舉行首映，現場除了有3位主角吉伊卡哇、小八、兔兔及同大家見面，仲有今集的新角色島二郎及賽蓮亮相，亦是首次在香港同大家見面。而大會亦邀請多位嘉賓出席，其中包括一直鍾情CHIIKAWA的李蔓瑩（Renee）。

大會亦邀請多位嘉賓出席，其中包括一直鍾情CHIIKAWA的李蔓瑩（Renee）。（葉志明 攝）

大會亦邀請多位嘉賓出席，其中包括一直鍾情CHIIKAWA的李蔓瑩（Renee）。（葉志明 攝）

CHIIKAWA電影首映禮，有埋新角色亮相，包括由左至右︰島二郎、小八、吉伊卡哇、兔兔及賽蓮。（葉志明 攝）

Renee李蔓瑩表示向來都鍾意CHIIKAWA，由推出不久已經迷上。「我當時已經有睇佢動畫及漫畫，最我鍾意係小八，頭先都先買咗個環保袋，用嚟戰利品。」基本上每有新造型，Renee都定必入貨。「屋企可能有超過100隻，屋企買晒展示架擺出嚟。」

早前梁敏巧獲朋友贈老翻貨，一時之間都難以分辨，雖然Renee都算個超級粉絲，但都坦言難一時之間分真假。「除非好明顯有唔同，有啲做到好專，要去靠個紙牌或條鏈分辨真假，我就未去到。」男友伍允龍都知自己鍾意小八，但都唔敢立亂買嚟做禮物，事關Renee追新品追得好快。「我叫佢千祈唔好買，驚會重複。」

李蔓瑩（Renee）特別喜歡小八，家中有超過100隻。（葉志明 攝）

早前，Renee與李靜儀（Heidi）一同暢遊葡萄牙８天，連日來都冇嗌交，證感情增進不少。而返港後，更一齊開Podcast做節目，分享自己的價值觀，以及8日葡萄牙之旅。有網民指，第一集影片上，Renee鏡頭甚少，有很多潛力畫面都點到即止，或用其他物件阻擋，覺得Heidi有「機心」，Renee就唔認同。「我哋聽晚（5/8）會出第二集，新一集會親自回應呢個問題，會拆解下到底我同佢邊個耍心機，定係將心機放晒落製作條片度。」

Lolly Talk 阿蛋。（葉志明 攝）