哥斯拉-0.0｜11月香港上映　導演強調在此終結暗示冇第三集

怪獸之王哥斯拉即將11月再次來襲！自2023年的哥斯拉誕生70周年特技鉅作《哥斯拉-1.0》（Godzilla Minus One）創下多項佳績，不僅日本票房突破76.5億日圓，更榮獲第96屆奧斯卡金像獎「最佳視覺效果」，成為首部獲此殊榮的亞洲電影，兼橫掃全球超過50項大獎。可惜當年未有安排在香港戲院上映，不過3年後的續集《哥斯拉-0.0》（Godzilla Minus Zero）載譽歸來，將會在香港公映，是同系列的第一次！

《哥斯拉-0.0》（Godzilla Minus Zero）載譽歸來，將會在香港公映，是同系列的第一次！（《哥斯拉-0.0》海報）

《寄生獸》及《STAND BY ME多啦A夢》系列日本名導山崎貴再度身兼導演、編劇及視覺特效三職，聯同神木隆之介、濱邊美波，置身百廢待興的戰後日本，繼續頑抗巨獸哥斯拉。日本金像獎最佳男配角《國寶》田中泯將以全新角色加盟系列，前作登場的日本金像獎影帝吉岡秀隆、《東京復仇者》山田裕貴、日本金像獎提名影帝佐佐木藏之介、康城影展最佳劇本獎《怪物》安藤櫻及《地獄占星師》田中美央同樣悉數回歸。今次更是日本史上首部採用IMAX®「特製」拍攝的電影，也是首部採用此規格攝製的日本製作哥斯拉電影，特技畫面震撼程度勢必超越前作！

故事時間線是《哥斯拉-1.0》後兩年，當大家休養生息以為可以重生時，巨獸再來襲。（《哥斯拉-0.0》劇照）

日本及北美將分別於11月3日「哥斯拉日」及11月6日上映；香港同樣定於11月上映，映期詳情將稍後公佈。故事講述戰爭將日本粉碎至「零」，哥斯拉的襲擊更將它推至「負」的絕境。時間來到兩年後，人民歷盡痛苦磨難仍堅持復甦的步伐，看似終於可以回歸正常生活……然而此時，巨獸再次襲來。牠徹底摧毀這份希望，將人類推向新的絕望深淵！

日本名導山崎貴身兼導演、編劇及視覺特效三職，繼《哥斯拉-1.0》勇奪第96屆奧斯卡金像獎「最佳視覺效果」，並風靡全球之後，炮製最新震撼續集。更表明不會有第三次機會，一切將終結於此！