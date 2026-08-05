蜘蛛俠英雄重生｜蜘蛛俠身份沒曝光有原因　神秘角色現身遭剪走

由Marvel Studios與Sony Pictures聯手打造的《蜘蛛俠：英雄重生》（Spider-Man: Brand New Day）上映後立即成為票房冠軍，無論劇情及動作打鬥場面都口碑載道。戲中有不少彩蛋及細節值得留意，近日演員Rosario Dawson就透露電影被刪除的一幕，揭露了蜘蛛俠身份沒有曝光的原因。

《蜘蛛俠：英雄重生》於 7 月 30 日震撼獻映後橫掃全港澳大銀幕！電影上映以來，不但榮登北美史上開畫票房No.1，截至 8 月 2 日（開畫第四天），港澳累計總票房已強勢衝破4000多萬港元！（《蜘蛛俠：英雄重生》海報）

*以下內容含劇透 請斟酌閱讀*

*以下內容含劇透 請斟酌閱讀*

*以下內容含劇透 請斟酌閱讀*

今次蜘蛛俠回歸到街頭戰鬥。（《蜘蛛俠：英雄重生》劇照）

「Night Nurse」現身片段被剪走

有不少影迷好奇蜘蛛俠為救Jean Grey而被制裁者遠距離開槍射中後身受重傷，制裁者將蜘蛛俠立即送到醫院，為何蜘蛛俠Peter Parker的身份沒有曝光。曾飾演「Night Nurse」的演員Rosario Dawson上周出席GalaxyCon活動時透露，她為電影中蜘蛛俠被送醫後的一幕特別客串，這亦解釋了為何Peter Parker的身份沒有被人發現，可惜片段最後被剪走。

Rosario Dawson透露「Night Nurse」現身片段被剪走。（Getty Images）

「Night Nurse」於《夜魔俠》首次登場

Rosario所飾演的「Night Nurse」Claire Temple原本在紐約大都會綜合醫院工作，因經常幫受重傷的超級英雄治療而捲入地下英雄的世界，個性堅強、富有正義感，是超級英雄們受傷時的避風港。Claire Temple於《夜魔俠》首次登場，而最後一次出場已經要數到2018年的《Luke Cage》第二季。