陳法拉再做導演玩驚慄　笑言「拍爛膊頭」邀到哥連法奴姊弟任監製

陳法拉近年不單轉攻荷里活，更向幕後發展，繼8年前首度執導兼主演短片《人來人往》，更入選《辛丹斯電影節香港短片比賽》為九部得獎短片之一後，再下一城，其自編自導的最新短片作品《Bloodline》（血脈），正式入選《第51屆多倫多國際電影節》（51st Toronto International Film Festival）的 Short Cuts 競賽單元，並將於9月14日在多倫多舉行全球首映。

陳法拉直言這是一場「人情大動員」。她笑言自己幾乎「拍爛膊頭」邀請了許多先前在荷里活多部電影中合作過、並已成為好友的幕後精英來協助。(《Bloodline，血脈》劇照）

陳法拉繼8年前首度執導兼主演短片《人來人往》，再下一城，自編自導的第二部短片作品《Bloodline》（血脈）。(《Bloodline，血脈》劇照）

談及作品入選的感受，陳法拉難掩興奮，並感恩自己人緣頗佳︰「能夠憑藉這部短片入圍真的感到非常榮幸！非常感激許多人的鼎力相助！無論是配樂還是剪接，大家都是義不容辭地前來幫忙。我發現原來自己的人緣還不錯，向這麼多朋友開口，每個人都爽快地答應了！」《Bloodline》（血脈）是一部年代的驚慄劇情片，故事發生在1950的美國，核心圍繞著華人移民在海外的生活，因世代相傳且難以磨滅的創傷而展開。

陳法拉演出Netflix電影《小人物之歌》（The Ballad of a Small Player）時，跟哥連法奴合作並成為好友，今次更出任監製。（網上圖片）

從首部作品《人來人往》猶如學生短片般的克難規模，到今次《Bloodline》（血脈）以專業水準的製作登陸國際大舞台，陳法拉直言這是一場「人情大動員」。她笑言自己幾乎「拍爛膊頭」邀請了許多先前在荷里活多部電影中合作過、並已成為好友的幕後精英來協助，包括配樂、剪接等工作人員全都是業內專業人士，許多人甚至沒有收取酬勞，純粹以義氣相挺，心存感激！

妹妹就是演出過Netflix 劇集《Bridgerton》第4季的Michelle Mao 。(《Bloodline，血脈》劇照）

戲中飾演兄妹的兩位美國華籍演員，分別是曾演出《功夫夢：少年傳奇》的王班（Ben Wang）。(《Bloodline，血脈》劇照）

有關演出陣容，在戲中飾演兄妹的兩位美國華籍演員分別是曾演出《功夫夢：少年傳奇》的王班（Ben Wang）及 Michelle Mao （最新作品Netflix 劇集《Bridgerton》第4季）。此外，其中一位監製去年與法拉一同為《小人物之歌》出席多倫多電影節，今年大家卻一齊合作，憑《Bloodline》（血脈）入圍影展，心情倍感開心。最令法拉感到驚喜與感激的是，荷里活著名演員哥連法奴（Colin Farrell）及其資深影視製片人家姐 Claudine Farrell ，亦為今次短片擔任監製，兩姐弟更親自到場探班，並在劇本與選角上給予了極為寶貴的意見，令整個製作水準大幅提升。

在拍攝方面，短片主要取景於加州洛杉磯附近一帶及沙漠地區。儘管需要面對惡劣的天氣與環境，拍攝過程相當艱辛，但幸好團隊合作無間，最終得以順利完成。除了幕後團隊的無私奉獻外，亦全賴眾多贊助商及投資人的信任與支持，方能成就這部國際級短片。