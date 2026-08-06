蜘蛛俠英雄重生｜重現60年代蜘蛛俠主題曲　頸鏈暗示MJ記起Peter?

由Marvel Studios與Sony Pictures聯手打造的《蜘蛛俠：英雄重生》（Spider-Man: Brand New Day）上映贏盡口碑，大批影迷都大讚劇情刻劃細膩，動作及打鬥場面回歸真打令人眼前一亮。此外，戲中亦有不少彩蛋及驚喜細節，引起一眾Marvel迷熱烈討論。

《蜘蛛俠：英雄重生》上映後大獲好評。（《蜘蛛俠：英雄重生》海報）

*以下內容含劇透 請斟酌閱讀*

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電影中大量動作及打鬥場面大部分都是實拍完成。（《蜘蛛俠：英雄重生》劇照）

《魔戒》金句、《火影忍者》海報藏導演私心

Peter Parker與Ned之前的兄弟情是戲中的一大重點，雖然Ned忘記了Peter，但在電影最後兩人自然做出一連串專屬握手動作，證明兩人仍有另類連結。其實兩人在戲中引用了《魔戒首部曲：魔戒現身》中佛羅多與甘道夫之間的經典對白「保守你的秘密」（Keep your secrets）。證明Ned雖然已記不起Peter就是蜘蛛俠，但兩人之間的秘密及說不出的深刻感情依然互相聯繫著。

另外，Ned房間牆上掛著《火影忍者》的海報原來是導演Destin Daniel Cretton的私人珍藏，而他早前已確認將會執導《火影忍者》真人版電影。至於Ned房間桌上擺放著《星際大戰》飾演經典角色Chewie（Chewbacca）的小人偶兼播放著《帝國反擊戰》，延續了兩人是星戰迷的設定。

戲中的小細節延續靚Peter與Ned的深厚聯繫。（《蜘蛛俠：英雄重生》劇照）

黑大理花頸鏈暗示MJ記起Peter？

《蜘蛛俠：不戰無歸》中奇異博士用咒語抹去了全世界關於「Peter Parker」的所有記憶，但在《蜘蛛俠：英雄重生》中MJ依然戴著Peter送給她、象徵著愛與承諾的黑大理花勁鏈。而電影最後，MJ在天台上摸著頸鏈仰望天空，這個舉動令大批影迷瘋狂熱議，有人猜測Jean Grey的能力喚醒了MJ的記憶，不過亦有人認為可能只是反射動作。

戲中MJ依然戴著Peter送給她、象徵著愛與承諾的黑大理花勁鏈。（《蜘蛛俠：英雄重生》劇照）

電影最後，MJ在天台上摸著頸鏈仰望天空，這個舉動令大批影迷瘋狂熱議，有人猜測Jean Grey的能力喚醒了MJ的記憶。（IMDb）

紐約設定重現復仇者大戰

蜘蛛俠的背景一向設定在紐約，當蜘蛛俠在曼哈頓高樓大廈穿梭時，背景隱約傳出觀光巴士的導遊解說，當時正正提到2012年《復仇者聯盟》中的大戰導致紐約街區嚴重損毀。

當蜘蛛俠在曼哈頓高樓大廈穿梭時，背景隱約傳出觀光巴士的導遊解說，當時正正提到2012年《復仇者聯盟》中的大戰導致紐約街區嚴重損毀。（《蜘蛛俠：英雄重生》劇照）

重現60年代蜘蛛俠主題曲

戲中Ned收集情報試圖尋找出蜘蛛俠的真實身時，壁佈板上貼著一張寫上「蜘蛛俠會否是英國人？」的便利貼，巧妙地指出飾演蜘蛛俠的湯賀蘭（Tom Holland）是英國人。另外，當Peter在迎新派對上將花送給MJ時，MJ隨口稱他為「友善鄰居」（friendly neighbour），呼應了蜘蛛俠最具代表性的稱號。至於Ned研發的「蜘蛛俠追蹤器」的警報聲響，正正是60年代蜘蛛俠動畫的經典主題曲。