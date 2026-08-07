蜘蛛俠｜手合會范小雙7歲習武首亮相演出　曾與梁朝偉劉德華合作

電影《蜘蛛俠：英雄重生》（Spider-Man: Brand New Day）在全球票房節節上升，是近年獲最多人叫好的超級英雄電影，連帶戲中多個角色都引起影迷興趣，當中包括首次登上漫威大電影的神秘忍者組織手合會（The Hand），而當中穿紅衣的女首領，動作之凌厲更叫人拍案叫絕。原來這位女忍者是來自中國河北的動作演員范小雙（Snow Fan），早在拍攝梁朝偉主演的《尚氣與十環幫傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings），已經登上MCU。

電影《蜘蛛俠：英雄重生》（Spider-Man: Brand New Day）在全球票房節節上升，是近年獲最多人叫好的超級英雄電影。（《蜘蛛俠：英雄重生》劇照）

蜘蛛俠今集其中一組對手是來自日本的忍者「手合會」。（《蜘蛛俠：英雄重生》劇照）

來自中國河北的范小雙，自7歲開始接受武術訓練，學習傳統武術，並取得「國家健將級武術運動員」資格，精通拳術、劍術等多項武術技巧，是具實力的功夫女演員。近年，范小雙的確也涉獵影視界，並與成家班有長期合作。其實范小雙早已參與多部香港及荷里活電影拍攝，包括《拆彈專家》系列及《長城》，又曾擔任《尚氣與十環傳奇》徐夏靈的替身，也在《驚奇隊長2》擔任驚奇少女的替身。

范小雙在《蜘蛛俠︰英雄重生》中，飾演手合會女首領，今次是她首次以演員身份參與拍攝。（范小雙＠IG）

范小雙在《蜘蛛俠︰英雄重生》中，飾演手合會女首領，今次是她首次以演員身份參與拍攝。（范小雙＠IG）

范小雙在社交平台，分享不少日常練習的片段。（范小雙＠IG）

范小雙在社交平台，分享不少日常練習的片段。（范小雙＠IG）

今次突破之處，是范小雙首度以演員身份參與，飾演忍者一角，觀眾可見到其面貌，令大家真真正正認識這位實力演員。所以數日前，她在社交平台都發文致謝︰「我非常感謝導演Destin和動作導演Zhang Peng（張鵬），對我的信任，讓我能擔任這位忍者。」不過有網民表示范小雙的忍者妝容帶點刻板，她本人就回應，希望大家不要聚焦在妝容上，多留意她的動作表現，但她都坦言曾為此而難過不開心。

拍攝《尚氣》時，范小雙以替身參與拍攝，與梁朝偉合照留念。（范小雙＠IG）

范小雙曾參與《拆彈專家》系列拍攝，跟劉德華合照留念。（范小雙＠IG）