蜘蛛俠英雄重生｜影迷籲重溫《制裁者》 槍戰肉搏精彩過John Wick

由Marvel Studios與Sony Pictures聯手打造的《蜘蛛俠：英雄重生》（Spider-Man: Brand New Day）上映一周，全球票房衝破11.55億美元（約90億港元），登上2026年全球年度票房冠軍。除了電影打鬥場面獲得一致好評，戲中「制裁者」與蜘蛛俠的兄弟情亦成為影迷的焦點，更令「制裁者」這個角色及演員Jon Bernthal爆紅。

除了電影打鬥場面獲得一致好評，戲中「制裁者」與蜘蛛俠的兄弟情亦成為影迷的焦點。（《蜘蛛俠：英雄重生》劇照）

《制裁者》爛番茄近滿分

由Netflix製作的《制裁者》於2017年播出時，因拳拳到肉的血腥刺激打鬥場面而大受歡迎，曾在影評網站奪得近滿分。共兩季的《制裁者》劇情主要講述，由Jon Bernthal飾演的前美國海軍陸戰隊軍人Frank Castle，在越戰退伍後擔任部隊訓練教官，其後受到軍官徵召成為僱傭兵。Frank因妻兒被殺而踏上復仇之路，同時著墨於他的心路歷程。雖然外表強悍，但內心也有脆弱的一面，凸顯出每個英雄都有弱點或瑕疵，令角色更人性化更貼地。

有Netflix製作的《制裁者》於2017年播出時，曾在影評網站奪得近滿分。（《制裁者》劇集海報）

《制裁者》因拳拳到肉的血腥刺激打鬥場面而大受歡迎。（《制裁者》劇照）

《制裁者》於2017年在Netflix製作及上架，播出兩季後停播。其後因Disney+收回所有漫威角色版權，在Disney+上架兼重啟拍攝。（《制裁者》劇照）

《制裁者》特輯今年5月回歸

《制裁者》於2017年在Netflix製作及上架，播出兩季後停播。其後因Disney+收回所有漫威角色版權，在Disney+上架兼重啟拍攝。今年5月，為銜接《蜘蛛俠：英雄重生》，Disney+特別推出全新特輯《制裁者：最後一擊》（The Punisher：One Last Kill），血腥暴力程度更飆升至MAX，當中15分鐘的密集肉搏攻防戰讓粉絲大讚爽爆。

全新特輯《制裁者：最後一擊》（The Punisher：One Last Kill）早於今年5月回歸，大家可以在Disney+收看。（《制裁者：最後一擊》海報）

冇超能力卻成為聞風喪膽的超級英雄

今次特輯由飾演「制裁者」的Jon Bernthal兼任編劇，細膩詮釋「反英雄」的道德灰暗地帶，並深入描寫他在復仇之路上的孤獨及人性掙扎。劇情發生在《夜魔俠：重生》第一季與第二季之間，相信是為重啟「制裁者」劇集而揭開序幕。身為前海軍陸戰隊精英的「制裁者」Frank Castle沒有超能力，只有維護正義的決心，單人匹馬剿滅黑幫努奇家族，可惜導致地下秩序失衡民不聊生。Frank陷入道德上的自我掙扎，加上因被尋仇而導致妻女慘死而經常出現幻覺。努奇家族老大遺孀為報滅門之仇下江湖暗殺令，Frank以寡敵眾殺敵。

劇情發生在《夜魔俠：重生》第一季與第二季之間，相信是為重啟「制裁者」劇集而揭開序幕。（《制裁者：最後一擊》劇照）

15分鐘密集肉搏戰血腥暴力升級

「Frank is back！」制裁者回歸，血腥暴力程度瘋狂升級。主角Jon Bernthal在拍攝前接受地獄式體能特訓，所有驚險動作場面包括火燒雙腳、飛墮等，都由他親自上陣。特輯中有長達15分鐘的密集肉搏攻防戰，被百名黑幫殺手突襲，毫無裝備的「制裁者」只能就地取材反擊，咖啡壺、原子筆變成武器，精彩程度媲美《殺神John Wick》。

所有驚險動作場面包括火燒雙腳、飛墮等，都由主角Jon Bernthal親自上陣。（劇集畫面）

Jon Bernthal在拍攝前接受地獄式體能特訓。（劇集畫面）