梁祝化蝶｜許誠毅蟄伏八年傾力製作　將永恆經典賦予全新生命

由奧斯卡金像動畫《史力加》（Shrek）《捉妖記》（Monster Hunt）許誠毅（Raman Hui）執導，情約千年化蝶重逢，跨越時空重塑「梁祝」浪漫戀曲，最新動畫電影《梁祝．化蝶》（Butterfly Lovers）將於2026年感動獻映！許誠毅繼《捉妖記》系列後，蟄伏八年傾力打造全新動畫電影《梁祝．化蝶》。本片完美融入許導獨樹一幟的動畫風格與深厚的東方浪漫色彩。

梁山伯與祝英台，震撼視覺的頂尖功力，為這段經典賦予全新生命。（《梁祝．化蝶》劇照）

二人悲壯的愛情故事，將以全新視角效果呈現。（《梁祝．化蝶》劇照）

作為全球動畫界的領軍人物，許誠毅導演曾擔任夢工廠巨作《史力加》的動畫總監，該片在全球狂攬4.94億美元（約38億港元）票房，並榮獲史上首座奧斯卡最佳動畫長片獎；隨後他執導的真人特效鉅製《捉妖記》，更以3.85億美元（約30億港元）的驚人票房打破多項紀錄。當年，他憑藉塑造靈動可愛的「胡巴」一角融化了無數觀眾的心；如今，他將以刻畫細膩情感與雕琢震撼視覺的頂尖功力，為這段經典賦予全新生命。

《梁祝》在華人世界，是一個家喻戶曉的愛情故事。（《梁祝．化蝶》劇照）

《梁祝．化蝶》除了延續許導絕美的視覺特效外，更將華人世界家喻戶曉、哀怨動人的經典《梁祝小提琴協奏曲》完美融入其中。這段驚豔世界的傳世旋律，與現代精湛的動畫技術交織碰撞，為這段雋永的浪漫史詩注入了全新的靈魂，定能為觀眾帶來一場跨越世代、深刻共鳴的視聽盛宴。