功夫女足｜周星馳率劉嘉玲迪麗熱巴謝票　冇廣東話版彩蛋港版獨有

由周星馳（星爺）自編自導的新戲《功夫女足》自7月11日於內地上映後勢如破竹，電影將於8月13日在香港正式上映。今日（8日）周星馳率領一眾演員包括劉嘉玲、迪麗熱巴、蔡思貝、張繼聰、林子聰等到圓方戲院謝票，吸引大批粉絲入場支持。星爺頭戴Cap帽，身穿印有「功夫女足」字樣的T恤，向現場觀眾揮手打招呼，引發全場尖叫！

由周星馳（星爺）自編自導的新戲《功夫女足》將於8月13日在香港正式上映。（盧振輝攝）

今日（8日）周星馳率領一眾演員包括劉嘉玲、迪麗熱巴、蔡思貝、張繼聰、林子聰等到圓方戲院謝票。（盧振輝攝）

吸引大批粉絲入場支持。（盧振輝攝）

打招呼！（盧振輝攝）

打招呼！（盧振輝攝）

星爺在現場透露電影沒有廣東話版本：「唔好意思，冇廣東話版，好遺憾！」他解釋因上映時間臨時調整趕不及，但戲中本身有多種不同語言，提到周星馳以背影演出彩蛋一幕，並講了廣東話對白，是否香港版獨有時，他即笑言：「梗係啦！特有嘅！」

星爺在現場透露電影沒有廣東話版本。（盧振輝攝）

但彩蛋係港版獨有。（盧振輝攝）

當司儀問到迪麗熱巴今次所演的角色跟以往不一樣，最想大家看到哪一面時，她就笑言：「只要大家來看就好了，不一定要看單一角色，大家看得開心就足夠」，她更即場大曬廣東話：「大家開心唔開心？」

迪麗熱巴希望大家入場支持。（盧振輝攝）

迪麗熱巴問星爺。（盧振輝攝）

大曬廣東話！（盧振輝攝）

好靚女！（盧振輝攝）

期待！（盧振輝攝）

而飾演「孖八」一角的蔡思貝，被周星馳大讚打得最似李小龍的女演員，對此，她笑言：「多得導演教導，畀咗秘訣，唔止動作，仲有狠勁、神髓、狂野，多謝提點。」周星馳就大讚蔡思貝有天分，並透露當初同林子聰都擔心她能否演「孖八」角色，蔡思貝坦言試鏡後斷斷續續學了一年功夫，希望能滿足周星馳的要求。

飾演「孖八」一角的蔡思貝，被周星馳大讚打得最似李小龍的女演員。（盧振輝攝）

蔡思貝坦言試鏡後斷斷續續學了一年功夫，希望能滿足周星馳的要求。（盧振輝攝）

林子聰。（盧振輝攝）

至於曾多次與星爺合作的劉嘉玲就表示今次開工同以往一樣開心又歡樂，獲益良多：「學到好多嘢，佢對演戲呢樣嘢好有研究，喺現場係精益求精，達唔到佢要求係會一路NG。（星爺：有咩？），我都拍咗好多個take，點解最後個shot要take嗰多個take？」，周星馳聞言即笑言：「NG太多次，因為想睇（劉嘉玲）表演。」

劉嘉玲。（盧振輝攝）

依然好合拍！（盧振輝攝）