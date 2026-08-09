蔡思貝讚同屆港姐陳凱琳「超級能幹媽媽」　張繼聰聽到側頭定格

周星馳執導的最新力作《功夫女足》昨日（8日）終於在香港舉行首映禮！在戲中飾演「孖8」的蔡思貝，獲星爺親口大讚「最似李小龍」！面對如此神級讚譽，思貝受訪時難掩興奮，並直言：「震驚同受寵若驚，多謝星爺認真，希望大家鍾意同多啲支持呢部電影。」她透露為應付這部電影，開拍前已「盲練」多項技能打底，她說：「我知部片同動作有關，導演隨時叫我做某啲嘢，都想達到要求，所以自己唔知做乜角色情況下，咩都練下，太極、威吔、拳腳都練吓。」

蔡思貝拍攝前下過唔少苦功。（葉志明 攝）

香港海報用「88」波衫背影 蔡思貝以為二創

提到香港版海報驚喜用上她穿著「88」號波衫的背影，她笑言最初以為是網民惡搞的AI圖：「我初頭以為係假，因為網上好多二創版本，朋友send問係咪真，我都話唔係，應該係網民好有心自己整，後來知係真，真係好開心。」 她更透露星爺事前完全零劇透：「冇，永遠係一個驚喜。」

香港海報用咗蔡思貝「88」波衫背影。（海報）

張繼聰獲星爺「款待」夾餸 嘉玲姐點名讚賞

在戲中飾演裁判的張繼聰，同樣有難忘經歷。他笑稱被星爺稱呼為「聰哥」時感到「怯怯地」，更爆料星爺在片場毫無架子，對他更有特別的「款待」：「周生好客氣嘅人，傾偈時有做戲嘅嘢，作為導演用咩心態，呢樣故然係犀利，但真係喺現場睇佢點做嘢學到最多，好認真，同超有禮貌，成日唔該前，辛苦晒！我哋放飯佢都係咁夾餸俾我，都型！將來同人晒冷有幾威，（周星馳夾過餸俾你喎）幾次呀夾咗，呢樣真係勁！」

除了獲星爺厚待，阿聰更獲同場的劉嘉玲大讚其主演的《金童》「好睇」，令他受寵若驚。不過，搞笑的是，他與思貝兩人都坦言不敢開口要求與星爺合照。

張繼聰開心獲周星馳夾餸。（葉志明 攝）

張繼聰同蔡思貝都係客串角色。（葉志明 攝）

張繼聰被星爺叫「聰哥」。（葉志明 攝）

蔡思貝避談陳凱琳囝囝戲院風波

首映禮上，思貝被問到同屆的港姐冠軍陳凱琳（Grace）近期的風波。Grace的兒子早前在戲院看《蜘蛛俠：英雄重生》時疑因喧嘩及踢櫈，引發全城關注的「淋Cream事件」。思貝透露兩人仍有聯絡，早前亦有發短訊大讚Grace在內地綜藝《乘風2026》中「唱歌、跳舞好叻」。對於Grace捲入是非，思貝避重就輕：「我有係咁倚睇新聞，但冇睇詳情。」問有沒有私下關心對方，蔡思貝說：「冇，呢排都忙宣傳，咁佢咁能幹，覺得佢係超級能幹媽媽，我相信佢絕對handle得到。」

蔡思貝讚Grace係「超能幹媽媽」。（葉志明 攝）

阿聰急「Hang機」發揮公關神技

與蔡思貝同受訪的張繼聰一直細心聆聽，全程「唔郁、唔笑、唔眨眼」定晒格。當記者轉移目標，問他有否教導小朋友睇戲禮儀時，向來轉數快、能言善辯的阿聰竟突然「Hang機」避答：「呢個問題真係要時間諗一諗，因為今日出嚟宣傳電影嘢，公司幫我set program就比較容易hang機。」這招高超的公關遊花園技巧，令身旁的思貝當場驚訝「O嘴」，更直呼：「我可以學習呀！」

蔡思貝避談陳凱琳是非，張繼聰更立即「hang機」。（葉志明 攝）

（左起）林子聰、胡予安、雪野、蔡思貝、張繼聰。 （葉志明 攝）