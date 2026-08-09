功夫女足丨周星馳跟「喪彪」學Wakesurf　教練胡予安激讚：唔怕跌

周星馳（星爺）為執導新片《功夫女足》宣傳，昨日（8日）連跑八場謝票答謝觀眾，晚上再率領一眾演員參與香港首映，當中包括聯合導演 - 林子聰、編劇 - 何穎璇、演員 - 劉嘉玲、迪麗熱巴、張繼聰、雪野、蔡思貝、胡予安、張天一，星爺媽媽都有到場支持。

周星馳跟「喪彪」胡予安學Wakesurf。（葉志明 攝）

周星馳率眾為《少林女足》宣傳。（葉志明 攝）

戲外互當師徒 胡予安讚星爺學滑水唔怕跌

在戲中飾演「喪彪」的胡予安，原來在戲外大有來頭，竟然是星爺的「師父」——專屬 wakesurf（無繩滑水）教練！談到兩人的關係，胡予安笑言：「好friend又未去到。」身旁的林子聰隨即搞笑插嘴問：「打過交？」胡予安才解釋：「係教佢 wakesurf。」被問到這位「星級學生」表現如何，胡予安大讚星爺毅力十足：「幾好，好肯試，係咁跌落水都會係咁試係咁試，好似一個正常 wakesurf 學生。」

胡予安又指兩人在片場會「角色互換」，由星爺親自指導她演戲：「會，我覺得係一個兩極關係，會調返轉。」記者追問星爺玩滑水會甚麼花式，胡予安大爆：「佢會360嗰啲，跳起都得，佢IG有條片就係跳起，跳得幾好。」

當被問到自己作為教練是否更厲害時，她謙虛笑說：「我唔差囉，ok，哈。」林子聰即幫口大讚：「佢唔差，但香港好難有人好過佢。」不過，胡予安就坦言不建議下部電影以 wakesurf 為題材，因為在水中拍攝難度實在太高。

教練胡予安指星爺同普通學生一樣，讚對方：「唔怕跌。」（葉志明 攝）

胡予安（前）與雪野膚色一黑一白，相映成趣。（葉志明 攝）

林子聰拒捧「聰女郎」。（葉志明 攝）

林子聰拒捧「聰女郎」 爆仔女有表演慾

此外，聯合導演林子聰的一對寶貝子女亦有現身撐爸爸場。林子聰直言一對仔女甚有表演慾，身為父親的他不會阻止他們將來入行。不過，當記者笑問他會否考慮組一隊「聰女郎」時，他即時面露怯色，耍手擰頭說：「唔好嘞，有『女郎』兩個字就幾大壓力。」