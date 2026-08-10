殺人者的購物中心｜「最強叔叔」李棟旭　遊香港迪士尼現反差萌

Disney+ 原創韓劇《殺人者的購物中心》第2季下周即將邁入高潮大結局！兩大組織即將終極對決，鄭進灣（李棟旭 飾）創立的Murthehelp遭傭兵組織巴比倫全面反攻，展開無情獵殺。而Murthehelp泰國成員「把信」(金民 飾) 變節背叛， S級殺手蘇敏慧 (金海娜 飾) 更生死未卜，陷入空前絕境，昔日戰友瞬間化為戰場上的敵人。

韓劇《殺人者的購物中心》第2季下周即將邁入高潮大結局！兩大組織即將終極對決。（《殺人者的購物中心》第二季劇照）

鄭進灣（李棟旭 飾）創立的Murthehelp遭傭兵組織巴比倫全面反攻，展開無情獵殺。（《殺人者的購物中心》第二季劇照）

劇內一直飾演「地表最強叔叔」的李棟旭，不斷全力守護姪女李智安 (金慧埈 飾)；戲外，他同樣是超貼心完美叔系男神，對劇組成員照顧有加，不僅經常邀請劇組人員聚餐，更會帶大家去遊樂場玩，甚至大方請客，眾人更力誇李棟旭「不愧為購物中心的主人！」。他對同劇演員更是照顧有加，金慧峻就曾表示：「李棟旭跟角色其實很像，看起來很高冷，但其實超級暖，有時候我會覺得他真的把我當姪女在照顧。」

李棟旭早前來港出席《殺人者的購物中心》。（影片截圖）

在早前的發佈會上，穿裙子的金慧峻坐下時，李棟旭更馬上幫忙拿起椅子上的咪高峰，並擋在金慧峻面前慎防走光，片段更在網上瘋傳，盡顯李棟旭貼心暖男典範！於Disney+ 香港節目巡禮期間，李棟旭、金慧峻與導演一同在香港迪士尼樂園遊玩，原來是李棟旭人生第一次到迪士尼樂園，更立志把所有遊樂設施玩一遍！在他與金慧峻等人一起乘搭設施時玩得不亦樂乎，在冰雪奇緣設施裡不但大聲呼喊Olaf的名字，向下衝時更驚慌大叫，反差萌力爆燈！他更感嘆：「很久都沒有這麼輕鬆地玩過遊樂園了！」兩人在訪問時更透露，當其他演員都陸續離去，他們卻玩到不願離開，果然戲裡戲外都似足「兩叔姪」。這份未泯的童心，與他戲裡成熟可靠的叔叔形象形成超強反差萌，迷倒一眾粉絲！

李棟旭遊香港迪士尼時，玩得非常投入。（影片截圖）

李棟旭遊香港迪士尼時，玩得非常投入。（影片截圖）

除了片場照顧後輩，李棟旭更被封為「家事王」。他多次在訪問中坦言自己喜歡做家務，累積了不少洗衣、打掃的獨門心得，並霸氣宣示：「就算結婚，家事也都由我來做！」他認為家事需要體力，男生應該多做一點：「因為我有自己的一套方式，如果別人來做的話，我會有點不舒服。還有家務事本來就應該由男人來做才對，會需要使用很大的力氣。」這種不耍大男人、主動扛起生活細節的態度，與戲裡可靠的「叔叔」形象一脈相承，讓粉絲直呼「這才是真正的叔系男友魅力」！

李棟旭受訪時曾表示自己是「家事王」，會主動落力做家務。（影片截圖）

貼心、溫柔、善解人意之外，李棟旭的善良更是爆燈。他歷年捐贈善款累計已破億韓元，包括2025年捐出5,000萬韓元援助山區火災災民；濟州航空事故後立即捐贈5,000萬韓元協助陷入困境的家屬，並支援後續重建工作；更曾與金東旭、金賢珠一同向非洲捐贈超過2.2萬雙鞋。參與的慈善活動多不勝數，真正名副其實有溫度的「叔系」男神。