不良一族尋愛記2｜黑道男為家人金盤洗手兼斷指　重情義感動觀眾

Netflix人氣戀綜《不良一族尋愛記2》於上周回歸，9位不良系男女顏值全面升級，在沖繩共同生活展開求愛之旅。首集介紹嘉賓出場時已充滿火花，不足8分鐘三位男嘉賓已郁手打架，並需要駐場保安人員分開。而當中曾經是前黑道成員的「小馬」尾田優也，卻因顏值及驚人經歷而引起大批觀眾熱議。

Netflix人氣戀綜《不良一族尋愛記2》於8月4日回歸，並分別在11日及18日，各推出3集，一共有10集。（Netflix）

小馬為家人離開黑道切斷小指

現年28歲的「小馬」尾田優也幾乎全身都滿佈紋身，他在節目中透露曾加入暴走族，然後又跑去混街頭幫派，亦加入過黑道，現在是格鬥選手。被其他嘉賓問到背景時，小馬表示為了家人而金盤洗手，當流璃搞笑問小指還在嗎，小馬直接表示：「小指早就沒有了。」令全場驚訝。

現年28歲的「小馬」尾田優也幾乎全身都滿佈紋身，他在節目中透露曾加入暴走族，然後又跑去混街頭幫派，亦加入過黑道，現在是格鬥選手。（節目畫面）

被其他嘉賓問及背景時，小馬表示為了家人而金盤洗手。（節目畫面）

小馬表示退出黑道時，小指已不在了。（節目畫面）

小馬透露還在黑道時愈混愈大，有了小孩後就被捕，因覺得錯過了陪伴小孩成長的日子，所以為了孩子而金盤洗手，之後才跑去練習MMA。其他嘉賓聽到小馬的經歷後，都忍不住大讚他是重情重義的真男人。小馬續指，可惜由於開展了家庭生活，結果反而跟伴侶的摩擦更多，便決定先分開從新來過。不過女方卻在半年前再婚了，雖然未能完全放下但令小馬想通了，才讓他鼓起勇氣參加這個戀愛配對節目。

小馬為孩子而推出黑道，亦驗證了退出黑道需「斷指」的傳統儀式。（節目畫面）

其他嘉賓聽到小馬的經歷後，都忍不住大讚他是重情重義的真男人。（節目畫面）

退出黑道需「斷指」表達忠誠？

「斷指」（指詰め）是一種常見於日本黑道中的傳統儀式，最早可以追溯到江戶時代甚至更久遠以前，是一種傷害自身身體來做為誓約證明的行為。相傳在江戶時代，就有吉原遊女斷指的行為。在江戶時代的吉原，當時的遊女為了向自己的常客證明自己專一忠貞，會選擇切下小指送給對方。到了更現代一點，斷指則成為了黑道常見的傳統儀式，成員因犯錯、謝罪或退出組織時，切斷自己的手指（通常是小拇指的末端一截）來表達忠誠、負責或贖罪。