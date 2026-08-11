奧德賽｜英譯譯者批評路蘭曲解宙斯法則　令特洛伊木馬不合邏輯

由奧斯卡最佳導演基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）執導的史詩式鉅製《奧德賽》（The Odyssey）全片除了首次挑戰全片以純IMAX菲林攝影機拍攝，更堅持實景拍攝，電影上映後大獲好評。路蘭曾透露電影參考來源源自荷馬史詩學者Emily Wilson的英譯版本，不過Wilson近日卻再度公開批評電影。

由奧斯卡最佳導演基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）執導的史詩式鉅製《奧德賽》（The Odyssey）上映後大獲好評。（《奧德賽》劇照）

Emily Wilson批評路蘭曲解宙斯法則

Emily Wilson今次將矛頭指向戲中多次談及到的「宙斯法則」（Zeus Law），更認為路蘭對古希臘「賓客之道」的理解存在根本性問題，甚至讓特洛伊木馬被賦予與原著不相符的道德意義。Wilson近日在《The Atlantic》撰文指，戲中將欺騙視為宙斯法則的重要禁忌，並將奧德修斯利用特洛伊木馬攻陷特洛伊塑造成破壞文明秩序。

英譯譯者Emily Wilson批評路蘭曲解了宙斯法則。（Getty Images）

Wilson指潘妮洛普（Penelope）的求婚者們殘忍對待失明的歐墨魯斯及奧德修斯的狗阿爾戈斯，已經違反了宙斯法則，但電影又同時暗示宙斯法則其實還關乎「欺騙」的道德問題，更將木馬描繪成違反宙斯法則，顯然不合邏輯。她批評路蘭曲解了宙斯法則，因荷馬筆下的奧德修斯是一位精於算計的謀略家。