CHIIKAWA電影｜6大成人向暗黑情節　地獄級周邊食品唔係人人敢食

CHIIKAWA電影《劇場版 CHIIKAWA 人魚島的秘密》。電影在日本上映反應極好，短短3日破20億日圓，6日累積票房更衝破30億日圓大關（約1.46億港元），觀影人次更突破200萬人次，稱霸暑期檔。不過隨住電影愈來愈多人看，表面上是萌爆可愛的卡通人物，背後卻是一個殘酷的成人寓言，當中更不乏沉重的內容，故電影在台港日上映後，引發熱烈討論，不少觀眾更怕小朋友看完可能有童年陰影，現跟大家分析當中五個暗黑細節，完全將幾位主角可愛一面扭曲。

CHIIKAWA電影版有新角色賽蓮及島二郎。（《劇場版 CHIIKAWA 人魚島的秘密》海報）

1. 為食之禍引變奏版「KK園」

現實世界中的「KK園」，以高薪酬勞誘騙所有人到園區工作，在來《劇場版 CHIIKAWA 人魚島的秘密》，兔兔收到從天而降的傳單，當中寫明：「完成簡單任務，即可獲得 100 倍巨額報酬與免費美食」，擺明是一個月騙局但又為美食而心動，期間一向理智的海獺師傅都有質疑，但最後都不敵誘惑，照去無誤，結果幾師徒就踏上一個恐怖之旅，要為島上村民對付人魚。

吉伊卡哇、小八和兔兔見到傳單有免費拉麵等美食，不虞有詐已準備出發。（《劇場版 CHIIKAWA 人魚島的秘密》劇照）

吉伊卡哇、小八和兔兔知道島上有免費拉麵等美食，已急不及待想出發。（《劇場版 CHIIKAWA 人魚島的秘密》劇照）

2. 「藏頭歌詞」埋下救贖哀求

當吉伊卡哇、小八和兔兔登上人魚島時，島民熱烈為他們準備大量美食，並一邊載歌載舞地唱出一首充滿食物名的歌曲，看似美味大合奏，但經日本網民解密後，發現隱含了殘酷的真相，原來歌詞具「藏頭詩」玩意，將這首歡迎歌的每句日文歌詞，垂直抽出第一個日文字母，自會拼湊出一句令人毛骨悚然的求救與道歉訊號︰「作為賠罪，請救救我」。這個救贖睇到最後，會明白當中意義。

當吉伊卡哇、小八和兔兔登上人魚島時，島民熱烈為他們準備大量美食，並一邊載歌載舞地唱出一首充滿食物名的歌曲。（《劇場版 CHIIKAWA 人魚島的秘密》劇照）

3. 食人魚肉得永生

故事源於島上居民不時被海妖「賽蓮」活捉，但原來這是村民惹的禍。話說戲中講到吃下人魚肉，會得永生。而島民「二葉」因意外重傷瀕死，其摯友「一葉」為救她，竟然暗中擄走賽蓮其中一個夥伴，並烹煮了給「二葉」食，結果真的得到永生，然後「一葉」都照吃。二人雖得到永生，卻要承受不死的詛咒，要靠電池續命。在兒童向卡通中，有殺害可愛的小人魚情節仲要食埋，實在匪夷所思。

島民「一葉」及「二葉」，一次意外被賽蓮整傷，命危之下想起可以食「人魚肉」得永生自救。（《劇場版 CHIIKAWA 人魚島的秘密》漫畫情節）

4. 海妖「賽蓮」尋友心切非歹毒

至於「賽蓮」活捉島民一事，目標就是要尋找殺害其夥伴的兇手，而「賽蓮」亦冇傷害島民，只是以綁架或醃製方式嚇大家。其實這個情節都非常成人向，為夥伴尋仇報復，都不是一般兒童動畫會出現的情節。

賽蓮曾向三位主角，透露自己同伴的失蹤。（《劇場版 CHIIKAWA 人魚島的秘密》劇照）

海妖「賽蓮。即是美人魚，傳說吃下其肉會得永生。（網上圖片）

5. 吉伊卡哇包庇犯人

更意想不到，是主角吉伊卡哇早在「一葉」及「二葉」家中找到人魚鱗片，更發現二人要靠電池續命，證據確鑿，問題早應可及早解決，但吉伊卡哇選擇隱瞞，包庇犯人之餘，更合力對抗「賽蓮」，與一般要教小朋友誠實，與善同行的情節違背。而片尾彩蛋，更埋下一個沒完沒了的復仇情節，更令人心寒。

得知真正的犯人曷誰，但吉伊卡哇選擇包庇，反而合力向賽蓮作出攻擊。（（《劇場版 CHIIKAWA 人魚島的秘密》劇照））

6. 地獄級周邊「美食」

情節夠成人向，想不到電影推出的周邊產品都意識踩界，當中就有「人魚肉」。日本7-Eleven 推出的微波食品「醬煮紅魚」，其包裝盒上的圖片更與戲中出色的「人魚肉」一樣，有KOL更拍下食這微波爐美食後，會否得到永生。此外，「一葉」在誘拐小人魚時用上的餅乾都有出售，包裝上更配上被誘拐的人魚漫畫，畫面令人不寒而慄。

電影中的「人魚肉」，在日本便利店有「醬煮赤魚」出售。（網上圖片）