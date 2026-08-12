金像影帝頒獎禮展現教科書級紳士舉動　網民沉船：老派男人的魅力

現年68歲的影帝梁家輝入行多年一直零緋聞，與結髮妻子江嘉年結婚至今近40載，向來是華語演藝圈著名的模範夫妻。雖然梁家輝多數飾演形象硬朗的角色，但私下卻是一位暖男。前晚（8月10日）他出席第38屆大眾電影百花獎時，因一個超暖心舉動而成為網民焦點，更獲讚超級紳士。

梁家輝憑《捕風追影》5度奪得金像獎影帝。（資料圖片）

梁家輝入行多年一直零緋聞，與結髮妻子江嘉年結婚至今近40載，向來是華語演藝圈著名的模範夫妻。（小紅書圖片）

梁家輝失落百花影帝仍成焦點

梁家輝去年主演的《捕風追影》在內地大賣，戲中的連場打戲令人拍案叫絕，除了憑電影第五度奪得香港電影金像獎最佳男主角，更在內地爆紅。前晚梁家輝再度憑電影在第38屆大眾電影百花獎角逐最佳男主角，雖然失落獎項，但依然成為全場焦點。

梁家輝再度憑《捕風追影》在第38屆大眾電影百花獎角逐最佳男主角。（《捕風追影》劇照）

梁家輝頒獎禮展現教科書級紳士舉動

有在頒獎典禮現場的網民，留意到當薩日娜獲得女配獎時馬麗瘋狂爆喊，在旁的梁家輝立即從褲袋中掏出手帕遞過去，讓馬麗擦乾眼淚，其後更安撫馬麗激動的情緒。網民將片段分享到社交平台，並留言寫道：「會隨身帶手帕的Daddy好有魅力 薩日娜獲得女配獎時馬麗風暴哭泣，涼咖啡（梁家輝）從口袋里掏出手帕遞過去，家人們誰懂啊！老派男人的魅力令人沉迷」。

當薩日娜獲得女配獎時馬麗瘋狂爆喊。（小紅書）

在旁的梁家輝立即從褲袋中掏出手帕遞過去，讓馬麗擦乾眼淚。（小紅書）

在旁的梁家輝立即從褲袋中掏出手帕遞過去，讓馬麗擦乾眼淚。（小紅書）

有大批網民看到片段後，都忍不住大讚梁家輝展現了教科書級的紳士舉動，絕對是十級暖男：「好紳士啊！」、「老派紳士太有魅力了」、「紳士真的是體現在這些細節」、「還得是老輩子」、「行為老派紳士，性格又可愛，梁家輝怎麼這麼有魅力」、「就是個暖男」、「因為這個舉動喜歡梁家輝了！」、「他怎麼這麼貼心溫暖啊」、「簡直風度翩翩」、「這魅力誰懂啊？」。

之後梁家輝更安撫馬麗激動的情緒。（小紅書）