衛詩雅親述受傷經過　一口玻璃碎以為係甩牙︰可以講到嘢已經好好

影后衛詩雅昨晚（10/8）憑電影《破·地獄》，在高票數下贏得《第38屆大眾電影百花獎》最佳女主角。今日（11/8）出爐影后凱旋返港，在機場接受傳媒訪問。丈夫周祉安亦驚喜到場，即場送上鮮花和親吻太太。

衛詩雅憑電影《破·地獄》，在高票數下贏得《第38屆大眾電影百花獎》最佳女主角，翌日凱旋回港。（盧振輝 攝）

丈夫周祉安亦驚喜到場，即場送上鮮花和親吻太太衛詩雅。（盧振輝 攝）

由於衛詩雅嘴上傷口未癒，因此暫時要避免大笑、嘟嘴等動作，說話都要就住就住，不過當記者叫老公錫一啖時，周祉安就問：「係佢錫我定我錫佢？」記者指衛詩雅受傷不方便，當然是他錫，他也非常配合，而衛詩雅就無奈表示：「直男就係咁㗎喇。」（盧振輝 攝）

受北京天氣影響，班機延遲4小時抵港，但衛詩雅依然精神飽滿見大家，老公周祉君亦有親到接機。提及今次受傷過程，衛詩雅不願多提，因為覺得劇組已做足安全措施，意外冇人料到，但可以分享入醫院過程。「老公都有入手術室，我好感謝佢，頭一兩晚不停照顧我，冇乜點瞓，上天好好畀咗呢個老公我。」

受北京天氣影響，班機延遲4小時抵港，但衛詩雅依然精神飽滿見大家。（盧振輝 攝）

衛詩雅亦有解釋為何要縫50針，指在口腔內縫了幾層線。（盧振輝 攝）

傷口方面，現在復原得好好，憶述受傷當刻，衛詩雅淨係覺得口入面好多嘢。「初初以為係牙，吐出嚟先知係玻璃。然後覺得嘴唇好濕，伸脷去舔就舔開咗傷口。」當時雖然唔痛，但她知道會好大鑊，劇組叫Call白車時，衛詩雅冷靜表示：「我話唔使，畀個電話我打畀老公，同老公講呢個情況，安排整形醫生，然後直接上車去醫院，全程10多分鐘左右。」

憶述受傷當刻，衛詩雅起初未知滿口玻璃碎，以為是甩牙，之後伸脷才驚覺舔開了傷口。（盧振輝 攝）

被問受傷期間可有擔心破相：「有一秒咁諗，因為一直都唔敢睇個傷口，但老公要求我影個傷口畀佢睇先，我先鼓起好大勇氣自拍一張。當刻有一秒諗破相點算？但第二秒已經同自己講：『黐線！我結咗婚嘛，老公又唔會唔要我。』」手術期間要局部麻醉，而推入手術室時，老公又捉實衛詩雅隻手，她形容情況好似預演生仔，所以過程都輕鬆。

（盧振輝 攝）

推入手術室時，老公又捉實衛詩雅隻手，她形容情況好似預演生仔，所以過程都輕鬆。（盧振輝 攝）

衛詩雅表示傷口暫時的後遺症是冇感覺，「係有少少冇感覺，而且傷口位置係比較硬，不過就算之後冇感覺都唔緊要啦，可以講到嘢已經非常好。」