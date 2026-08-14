功夫女足｜張繼聰自爆試鏡舊作失敗　蔡思貝初會星爺︰似見老朋友

周星馳執導的《功夫女足》，內地票房大收22億人民幣，昨日（13/8）正式在香港開畫，大家都期待星爺神話再現。電影繼續以內地演員為主，但香港代表都有首次合作的張繼聰及蔡思貝，二人懷住興奮心情跟星爺見面，覺得是達成人生其中一個目標。至於合作過程，張繼聰見證到星爺是個「最聽人講嘢」嘅導演，而蔡思貝就得到星爺喜劇之道，愈認真演愈好笑。

周星馳電影《功夫女足》，有張繼聰及蔡思貝代表香港演員參與。（盧振輝 攝）

周星馳電影《功夫女足》，有張繼聰及蔡思貝代表香港演員參與。（盧振輝 攝）

張繼聰與蔡思貝都是首次跟星爺合作，而蔡思貝更加是以自薦方式，在星爺IG上留言而取得合作機會。蔡思貝︰「第一次互動係新年佢問大家有咩心願，我就寫低︰『想做你條𡃁』然後佢就覆答應你，有咩報答我？」隨後到星爺寫揮春，她又去留言，結果又中，獲贈一張「心想事成」。該揮春一直放在盒中珍而重之，而最微妙是確令思貝心想事成。「我睇番好幾年前一個訪問，記者問我最想同邊位合作，我已經講係星爺，做茶水好、打雜都得，總之好想合作，估唔到最後成真，仲要係擔當一個有故事的角色。」

由IＧ上的互動到成為新任星女郎，蔡思貝跟星爺的合作都是靠自己爭取。（盧振輝 攝）

張繼聰試過面試星爺舊作但失敗

至於張繼聰，原來早在讀演藝時已經上過去星輝面試，更與星爺有一面之緣。「上去面試時，根本唔知係試邊套，純粹聽師姐話叫我去就去。」有趣是過程並非要張繼聰，而係影一張相。「只係影張相，但呢張相都影咗好耐，要見到幾多膊頭、咩姿勢，樣樣都好有要求。最記得走嘅時候落樓梯，轉角時就撞到周生，佢著住件背心。」

那次面試當然冇成事，但事隔多年反獲得偶像的呼召，邀約見面洽談合作。「那次見到傾了一個下午，拍攝前又食過一、兩次飯，當中有傾電影嘢，佢真係會講做戲，會講作為導演如何處理一個鏡頭，有咩諗法，好多分享。」至於可有問星爺點解賞識自己？「冇問啦，仲敢問長問短咩？」

當日星爺在社交平台公開與張繼聰見面的畫面，暗示了二人將會合作。（周星馳IG圖片）

真球證駐場 星爺細心聆聽球例

在《功夫女足》中，張繼聰是飾演球證，原本戲份不算多，但星爺就相當滿意其表現，甚至加戲。「初初話拍一日，後來話如果得閒可唔可以嚟多日？我梗係話好。」阿聰也有打算做導演，而能夠在現場看星爺執導，也是一件樂事。「如果你有興趣做導演，你就知周生有幾勁，一個鏡頭點擺位、點樣呈現，鏡頭運用好簡潔。」

而最令阿聰難忘是星爺在片場的耐性，事源拍攝現場會有一、兩位真正的裁判駐場，雖則這是部喜劇，劇情可以誇張，但星爺要求的是在合乎球例及邏輯下的誇張。張繼聰︰「現場有真正裁判，睇實大家嘅動作和裁決，邏輯上有冇出錯，最深印象是有位裁判對一個畫面，講出好詳盡的睇法，近乎一些裁判先要知嘅嘢佢都講埋，我一路聽都覺得好耐，但周生完全冇停佢，一路由佢講自己一路聽，直至聽到有個位幾好笑，佢就用咗。呢樣令我有所體會，好多導演喺現場趕時間，一聽到唔關事就叫佢停，但周生真係會聽晒為止，佢先係最聽人講嘢嘅導演。」

在《功夫女足》中，張繼聰是飾演球證，原本戲份不算多，但星爺就相當滿意其表現，甚至加戲。（盧振輝 攝）

蔡思貝在戲中角色叫「孖八」，是位失明人士，但功夫了得。（盧振輝 攝）

《功夫女足》張繼聰與蔡思貝訪問。（盧振輝 攝）

《功夫女足》張繼聰與蔡思貝訪問。（盧振輝 攝）

蔡思貝首見星爺冇緊張︰似見老朋友

蔡思貝在戲中角色叫「孖八」，是位失明人士，但功夫了得。可以透露一下，思貝在戲中可謂搞笑擔當，有不少爆笑情節都由她的「冇眼睇」而發生，但要思貝憶述拍攝過程，她就表示其實所有戲份都是嚴肅認真去演。「我在片場差不多冇笑過，愈認真去做，先有出來反差的搞笑，如果你覺得自己正在搞笑緊，覺得件事好荒謬，出來就唔係呢種效果。」戲中蔡思貝要不停打球隊的班主，每次都要保證內心一團怒火去教訓他。「要做到『我要打殺你！』那種狠，其實係令我谷住谷住有好多怒火，真係內傷咗幾日，要幾日先恢復到。」

《功夫女足》的蔡思貝是位失明人士，其中一幕要在不准看目標下飛踢，又要踢中，NG了好幾次。（盧振輝 攝）

回想首次見面，旁人以為必會緊張和恐懼，但在蔡思貝身上統統找不到，有的只是一份老朋友感覺。「第一次去佢公司都冇驚，反而好有親切感，好似見老朋友咁，因為真係由細睇到大，大家都傾足一個下午。我有將自己嘅睇法講出來，星爺認唔認同我冇得控制，但我相信問得呢啲問題嘅人，都唔會想聽到啱聽嘅答案，係想聽到意想不到的意見，所以只要將自己最真實的感受講出嚟就可以。」

電影經典對白 見面時「吳廣德」？

身為香港人，定必會有幾句星爺對白旁身，但有機會跟當事人見面時，兩位會多年來所睇所學洶群而出，還是不敢獻技要忍口？張繼聰︰「我唔會喎，唔會講啦！唔通食食下飯突然話︰『星呀星！接力咁呀？』梗係唔會啦！唔會喎！」張繼聰連番的「我唔會」，澄清自己絕對唔會咁做︰「因為我都唔鍾意同人食飯，啲人係咁講番我講過嘅對白。有時喺街，啲街坊好Ｎice咁講出嚟，我都覺得有啲尷尬，你知我都拍好多黐線嘢，人哋同我講番都會尷尬。」而蔡思貝，未有機會跟星爺食飯閒談，所以冇機會測試，但都覺得自己未必會講。

張繼聰強調跟星爺見面時，絕對不會將電影對白掛在口唇邊。（盧振輝 攝）

最愛星爺導演作《長江７號》《新喜劇之王》

要兩位揀哪一部星爺作品翻看次數最多，兩位都一時答不上，但要講最愛星爺的執導作，張繼聰就揀了《長江７號》。「個仔細個睇時喊晒，到個女睇又喊，而我就幾時睇都會喊，呢部係周星馳暫時最後一部幕前演出的電影，由地區限定，或只限某一種年紀觀看的作品，到當時冇晒呢啲框框，拍得好精準，徐嬌當時咁細個，都可以演到咁，笑同喊都控制得好好。所以成日話佢喺片場發脾氣，其實係佢個標準已經訂得好高，佢冇可能每次都同你解釋點解咁拍。」

蔡思貝就揀選了《新喜劇之王》︰「部戲正正係講演藝呢個行業，真係秒秒入肉，我睇親都喊到哮喘咁，將演員的心路歷程，連家人點樣睇，互相嘅關係都表達出嚟，好充足。」

要講最愛星爺的執導作，張繼聰就揀了《長江７號》。（《長江7號》劇照）