畢彼特被爆與前妻珍妮花安妮絲頓秘密見面　傳發展柏拉圖式關係

現年62歲的荷里活巨星畢彼特（Brad Pitt）的感情生活一直備受外界關注，近日他接受外媒訪問時透露已經走出與安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）的婚變陰霾，並與女友Ines de Ramon感情穩定。不過日前（10日）再被爆出與前妻珍妮花安妮絲頓（Jennifer Aniston）從新聯繫，更秘密見面，引起不少粉絲熱議。

畢彼特與前妻安祖蓮娜祖莉由熱戀、結婚走到離婚，令畢彼特曾陷入人生低谷。（《史密夫決戰史密妻》電影劇照）

據《每日郵報》（Daily Mail）報道，畢彼特與珍妮花自2020年在演員工會頒獎典禮的後台相遇後便從新開始聯絡上，有消息人士透露當時兩人都更換了電話號碼，交換電話後畢彼特主動聯絡珍妮花。其後當珍妮花拍攝pple TV+大熱劇《晨早直播室》（The Morning Show）第二季時，男方更多次現身片場，兩人更會每周想約秘密午膳。

畢彼特與珍妮花自2020年在演員工會頒獎典禮的後台相遇。（Getty Images）

當時兩人的互動成為網民焦點。（Getty Images）

當時有大批粉絲都希望兩人能復合。（Getty Images）

不過消息指，畢彼特重遇珍妮花後意識到對方的重要性，但兩人建立的聯繫，純粹止步於柏拉圖式關係，並指兩人在感情方面都經歷風風雨雨，現時亦有穩定伴侶，互相認為大家都是可信的朋友：「過去是，現在仍然是，珍妮花是極少數幾個讓他感到能完全信任的人之一，他們至今仍不時保持聯繫，能與她重歸於好並再次交談，是他做過的最正確的決定之一。」