八仙！｜打造地道搞笑廣東話版　融匯港式幽默與貼地流行用語

奇幻動畫喜劇鉅製《八仙！》（All Wishes Come True!），正式宣布將於 8月20日 在香港及澳門大銀幕隆重上映，今日（12/8）同步發放香港定檔海報及廣東話預告！自內地上映以來，《八仙！》憑藉優異的口碑一舉實現票房逆襲，後勁極為凌厲！電影亦將於8月15日起先開始國語優先場，為了讓港澳觀眾更能投入其中，片方這次特別傾力打造全新「廣東話配音版本」，以極具地道和搞笑抵死的對白，讓香港觀眾獨家體驗這趟充滿歡樂與奇幻的「成仙」之旅，！

《八仙！》以家喻戶曉的傳統民間故事「八仙過海」為靈感進行創作。（《八仙！》劇照）

《八仙！》於內地開畫後，憑藉流暢紮實的故事敘事、極具創意的角色設定及新穎的世界觀，贏得廣大觀眾一致好評。（《八仙！》劇照）

《八仙！》於內地開畫後，憑藉流暢紮實的故事敘事、極具創意的角色設定及新穎的世界觀，贏得廣大觀眾一致好評。《八仙！》憑藉極佳的口碑發酵，票房成績持續逆勢上揚，展示出無與倫比的強勁後勁，成績令人眼前一亮，開創出屬於新時代的奇幻喜劇風格。有別於內地僅上映普通話版本，這次香港及澳門上映特別安排了全新的 「廣東話配音版」。製作團隊於粵語對白改編上投入大量心血，巧妙融匯港式幽默與貼地流行用語，打造出「抵死過癮」的喜劇效果，讓香港觀眾倍感親切。

《八仙！》憑藉極佳的口碑發酵，票房成績持續逆勢上揚，展示出無與倫比的強勁後勁，成績令人眼前一亮。（《八仙！》劇照）

這次香港及澳門上映特別安排了全新的 「廣東話配音版」。製作團隊於粵語對白改編上投入大量心血，巧妙融匯港式幽默與在地流行用語，打造出「抵死過癮」的喜劇效果。（《八仙！》劇照）

《八仙！》以家喻戶曉的傳統民間故事「八仙過海」為靈感進行創作，金牌班底腦洞大開，蓬萊仙境上演凡人鬥神仙精彩好戲，組團觀影共赴好運之約！「八仙」在成仙和成功之間選擇了「成團」，在賺錢和事業之間選擇了「搞事」？！呂洞賓、鍾離權帶隊，集結何仙姑、鐵拐李、韓湘子、曹國舅、藍採和與張果老，八個身份各異的凡人因不同機緣糊里糊塗在蓬萊仙境中相遇，有人臨時起意、有人開團秒跟，開起道觀過足了「神仙」癮！面對蓬萊百姓主打一個「有求必應」，這班水貨班底的外殼下卻暗藏著「瞞天過海」的膽識。怎料一個驚天陰謀正悄悄朝向他們過來，這場啼笑皆非的奇幻之旅，最終會走向何處呢？

奇幻動畫喜劇鉅製《八仙！》（All Wishes Come True!），將於 8月20日 在香港及澳門大銀幕隆重上映。（《八仙！》劇照）