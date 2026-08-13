暗影伊莉絲｜伴遊飛上枝頭變豪門少奶　槍殺丈夫分屍裝入篋棄置

改編自真實豪門血案的Netflix電影《暗影伊莉絲》（Elize: Shadows of a Woman）上月上架後隨即登上多國熱播排行榜，主角Elize由麻雀變鳳凰到豪門凶殺，憑高張力的心理對峙與對人性陰暗面的深度剖析，成功在新上架的影視作品中獲得極高討論度。

Netflix電影《暗影伊莉絲》上月上架後隨即登上多國熱播排行榜。（Netflix）

從伴遊小姐飛上枝頭變豪門少奶

電影改編自2012年震驚外國的「Elize Matsunaga殺夫分屍案」，劇情講述女主角伊莉絲原本只是為了生計兼職高階伴遊的她，意外結識了巴西百年食品巨頭Yoki的億萬繼承人馬克斯（Marcos Matsunaga）。馬克斯對她一見鍾情，甚至砸重金幫她翻身、明媒正娶進豪門。但看似美夢成真的豪門生活，實則是一場窒息的噩夢。馬克斯看似溫文儒雅，私底下卻是個極度大男子主義的控制狂，對伊莉絲的過去百般挑剔，甚至伴隨著嚴重的精神控訴與言語家暴。

伊莉絲從伴遊小姐飛上枝頭變豪門少奶。（劇照）

槍殺丈夫肢解屍體裝入行李箱棄置

當年伊莉絲懷孕生子時，竟然發現當初靠出軌跟自己在一起的丈夫，竟然又在外面偷食其他伴遊。被背叛令伊莉絲精神徹底崩潰，最終在一次劇烈爭吵中起了殺機。伊莉絲在住所槍殺丈夫，並將屍體肢解後裝入行李箱棄置。案件因牽涉豪門婚姻、外遇、金錢與謊言等元素，引發巴西社會高度關注，成為當地最具話題性的犯罪事件之一。

電影改編自真實豪門血案。（劇照）

電影還原真實案件

電影還原了真實案件，當時伊莉絲面對私家偵探拍下的證據，坦承事發當晚與丈夫因出軌問題爆發爭執，在極度崩潰下掏槍擊中丈夫頭部，並利用自己以前學過的護理知識，在豪宅浴室裡完成了分屍與棄屍。案件當時掀起熱議，控方追擊伊莉絲曾是伴遊的背景，狂轟她是為了貪圖巨額財產、精心策劃的冷血拜金女，但辯方卻揭露馬克斯長期對妻子的精神虐待，強調這是一場在親密關係暴力下的絕望反擊，最終伊莉絲被判監禁19年。

伊莉絲槍殺丈夫分屍裝入篋棄置。（劇照）