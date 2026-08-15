末世橡樹街｜社區穿越到恐龍時代　新品種恐龍大銀幕首亮相

鬼才導演 J.J. Abrams 監製主理，全新科幻災劫新作《末世橡樹街》(The End of Oak Street)，於日前（13/8）正式上畫。大衛羅伯特米切爾自編自導，《穿Prada的惡魔2》超人氣天后安妮夏菲維（Anne Hathaway），聯同《迷幻列車》影帝伊雲麥葵格（Ewan McGregor）兩大巨星首度聯手，上演意想不到的絕境逃難求生記！（現已上映）

試幻想，恐龍做咗你鄰居，一開門就同你打招呼，你嘅生活每日都充滿驚險剌激。（《末世橡樹街》劇照）

戲中充滿驚慄元素，各種恐龍突發出嚟打招呼都夠好玩。（《末世橡樹街》劇照）

故事由一個溫馨的家庭開始，突然遇上一場詭異宇宙災變，瞬間把郊區橡樹街從地圖上抹去——居民家園連根拔起，整個社區墮入無名之地！前路未明，危機四伏，Platt夫婦（安妮夏菲維 及 伊雲麥葵格）帶著孩子們驚覺到，要活著的唯一依靠就是彼此！

全新恐龍物種首度曝光

相比起《侏羅紀公園》，這次恐龍們不再困於荒島或實驗室，而是一夜間直接闖進你的後花園、在停車場、街上、甚至家中展開血腥獵殺。導演米切爾大膽打破史匹堡式「恐龍樂園」框架，將前所未見的恐龍群投進美國平凡郊區，營造出「家園秒變煉獄」的極致恐懼。

除咗熟口熟面嘅品種，今次有更多款恐龍亮相大銀幕。（《末世橡樹街》劇照）

更令全球恐龍迷暴動的是，電影首度將從未在《侏羅紀》系列登場的頂級掠食者「腔骨龍」（Coelophysis） 搬上大銀幕——全身覆蓋鮮豔羽毛、行動快如閃電、狩獵智商驚人，成群出擊的畫面讓現場媒體直呼「毛骨悚然」。加上兇猛異特龍、高空俯衝的翼手龍，以及體型龐大的棘龍，多個史前時代的殺人機器同時降臨同一條街道，帶來「史前大亂鬥」，絕對是視覺與心臟的終極考驗。

手無寸鐵，帶住班細路只好頂硬上！（《末世橡樹街》劇照）

過條馬路就係恐龍區，都幾方便。（《末世橡樹街》劇照）

奧斯卡影后＋《迷幻列車》影帝首度聯手

《末世橡樹街》不單有得睇恐龍有幾兇猛，亦可感受兩夫妻關係決裂下，可以走到多壞。奧斯卡影后安妮夏菲維與《迷幻列車》影帝伊雲麥葵格首度銀幕合作，飾演結婚近20年的派特夫婦。丈夫失業卻隱瞞家人、妻子思索人生意義、孩子各自懷抱秘密，表面完美的中產家庭，早已暗湧處處。當整個社區被神秘力量拋入史前世界，生死關頭迫使他們必須放下芥蒂，否則只有死路一條。

解決困局的最好方法，就係遇上一個更大困局，兩公婆嗌交？對付咗恐龍先啦！（《末世橡樹街》劇照）

導演圓夢之作 80年代情懷滿載

導演大衛羅伯特米切爾曾以《鬼上你的牀》（It Follows）重新定義恐怖類型，一戰成名。他透露自己從小在恐龍書籍中長大，拍攝恐龍電影是他埋藏心底數十年的童年夢想。為重現心中最完美的恐龍電影，米切爾刻意向70年代末、80年代初的經典冒險片風格致敬，從攝影、剪接到場景設計，處處充滿史匹堡式家庭冒險片的黃金年代氛圍。幕後團隊更攜手頂級特效公司（ILM），從骨骼、肌肉到鱗片逐步建構每一隻恐龍，確保每個動作都自然流暢。