功夫女足｜谷德昭談「不了」抵制潮　力撐：封閉係我哋自己蝕底

今日（14日）商業電台節目《在晴朗的一天出發》中，導演谷德昭（肥谷）有感而發，不僅分享了先前訪問周星馳（星爺）的後台花絮，更針對新片《功夫女足》在香港遭到部分觀眾廣泛抵制與負評的現象，嘗試以客觀、公道的角度作出回應與剖析。



導演谷德昭（肥谷）對港人抵制《功夫女足》的行為有感而發。（IG@koktakchiu）

谷德昭指封閉心態「自己蝕底」

針對網上流傳「《功夫女足》根本不是拍給香港人看」的說法，谷德昭直言這個想法相當奇怪且危險，反映出一種封閉的心態：「難道《Oppenheimer》是給香港觀眾看嗎？」他強調普世優秀的電影創作，目標都是希望能面向全世界的觀眾，而非侷限於單一市場。

《奧本海默》（Oppenheimer）（電影劇照）

他進一步強調，近年內地影壇確實有不少優秀作品，若只因背景或市場考量就一句「不了」拒之門外，實質上是香港觀眾自己在損害自身的視野：「個世界好大，如果因為某啲原因封閉咗呢件事，連出面發生緊咩事、人哋個娛樂事業去到點都不去了解，我覺得係我哋自己蝕底！」

谷德昭此前專程北上深圳力撐《功夫女足》。（IG@koktakchiu）

星爺經典作品往往初時低開後獲追封

針對坊間對劇情的種種指控，谷導分析指出，觀眾之所以尚未習慣《功夫女足》，主因是星爺今次徹底打破了過往一貫的「小人物奮鬥」傳統公式。今次電影一開場便直接進入世界盃式的淘汰賽，將兩至三季《le小精華》壓縮呈現，並將一眾年輕女演員視作小孩般拍攝，畫面呈現儘量貼近卡通風格。若以一個「嶄新的說故事方法」來看，這絕對是一次連自己都意想不到的全新嘗試。

周星馳執導的電影《功夫女足》已於8月13日（星期四）在港上映。（IG@koktakchiu）

回顧二人當年合作《唐伯虎點秋香》的歲月，谷德昭笑指哪怕是90年代全盛時期的星爺，每次試圖突破框架時，觀眾都會不斷反問「為什麼不是《唐伯虎》」。事實上，當年《西遊記》兩集、《破壞之王》以至《國產凌凌漆》等作品，在上映初期均因星爺主動突破舊有框架而遭受觀眾冷淡對待。然而，這些作品最終全都被時間證明並「追封」為世代經典。谷導坦言香港觀眾總是習慣沉溺於舊有框架，但星爺不可能一輩子重複飾演《唐伯虎點秋香》：「到了60歲，你叫他（星爺）再做年輕時的誇張表演，連他自己都會覺得不自然。」

《唐伯虎點秋香》於1993年7月1日暑假黃金檔期上映，大收4千零10萬成為年度票房之冠。（電影劇照）

《西遊記》兩集是影迷是永恒不朽的經典作，無數影迷重看又重看。（電影劇照）

星爺親回廣東話配音：「時間做唔切，唔好意思」

儘管極力力挺星爺的創作初衷與突破，谷德昭在節目中亦坦率提出了自己最大的質疑與遺憾，那就是電影未能同步推出廣東話配音版本。他在訪問中向星爺提問此事，對方解釋主因是製作時間過於倉促，實在「趕不及」。

早前谷導就專門採訪過星爺。（IG@koktakchiu）

谷德昭透露私下曾向星爺感性強調，廣東話對白是香港幾代人的集體回憶，例如：「人冇夢想同鹹魚有咩分別」、「前面黑濛濛，度度都係咁架，天光之後就會好靚啦」。這些經典金句至今仍深植人心。他向星爺表示，星爺對香港的廣東話文化而言是一位極其重要的人物，今次缺乏廣東話版本對香港影迷來說實在太可惜。因此，他特別呼籲星爺日後於串流平台上映時務必補回廣東話配音，藉此回饋廣大香港觀眾。對此，周星馳亦向谷導給出了正面且具溫度的回應：「今次時間就真係做唔切，唔好意思囉！」