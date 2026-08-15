末世行者｜列尼史葛轉戰後末日世代　疫症後四處神秘荒涼感同身受

《異形》殿堂級大導演列尼史葛 (Ridley Scott) ，首部後末日鉅製《末世行者》（THE DOG STARS），以大師級格局開創一部超越想像、集驚險懸疑和刺激動作於一身的大製作，故事吸引，演員陣容亦具震撼。包括《咆哮山莊》(Wuthering Heights) 金像提名型男雅各艾洛迪 (Jacob Elordi)、《完美物質》(The Substance) 金球獎提名靚女明星瑪嘉烈戈利 (Margaret Qualley)、《復仇者聯盟》系列 (Avengers) 金像提名男星佐斯布連 (Josh Brolin)，以及《奇異博士》系列 (Doctor Strange) 華裔男星黃凱旋 (Benedict Wong) 等。

未來世界一場瘟疫幾乎毀滅全人類，一名倖存者飛行員帶著愛犬孤獨求生，在末日光景中冒險追尋希望。（《末世行者》劇照）

電影改編自彼得海勒 (Peter Heller) 同名暢銷小說。（《末世行者》劇照）

後末日時代求生 引發觀眾思維

故事引人入勝，講述未來世界一場瘟疫幾乎毀滅全人類，一名倖存者飛行員帶著愛犬孤獨求生，在末日光景中冒險追尋希望。從中探討後末日時代人與人之間的連繫。既驚險懸疑又發人深省，觀眾定必有所啟發。電影以後末日時代為背景，在大導演列尼史葛鏡頭下，呈現一幕幕神秘荒涼浩瀚大場面，加上連場危機四伏的動作大場面，一定要入戲院身歷其境！

在大導演列尼史葛鏡頭下，呈現一幕幕神秘荒涼浩瀚大場面，加上連場危機四伏的動作大場面，一定要入戲院身歷其境！（《末世行者》劇照）

在大導演列尼史葛鏡頭下，呈現一幕幕神秘荒涼浩瀚大場面，加上連場危機四伏的動作大場面，一定要入戲院身歷其境！（《末世行者》劇照）

改編著名暢銷小說

電影改編自彼得海勒 (Peter Heller) 同名暢銷小說。這部2012年出版的小說，登上亞馬遜書店單月暢銷榜首、《紐約時報》暢銷書榜 ，更獲iBookstore、英國《衛報》、《出版人週刊》等國際媒體選為年度小說，贏得一致好評。打動無數讀者的故事，如今搬上大銀幕，相信更具睇頭！