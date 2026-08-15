復仇者聯盟5｜末日博士專屬預告　羅拔唐尼霸氣開腔︰I am Doom

全球期待的《復仇者聯盟5：末日降臨》（Avengers: Doomsday），鐵定在今年12月18日上映，香港更會提早兩日，12月16日公映。而繼7月20日公開首條預告後，事隔3星期，迪士尼趁著正舉行《D23︰The Ultimate Disney Fan Event》，公開一條末日博士（Dr. Doom）的專屬預告，片長2分10秒，雖然包含不少之前推出的首預告及彩蛋預告片段，但今次就在羅拔唐尼（Robert Downey）首度開腔。

末日博士因為一次實驗意外毀容，故要長期戴面具。(《復仇者聯盟5：末日降臨》預告）

大家在預告中，都只能看到羅拔唐尼的眼神。(《復仇者聯盟5：末日降臨》預告）

大家在預告中，都只能看到羅拔唐尼的眼神。(《復仇者聯盟5：末日降臨》預告）

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正在加州舉行的D23，為大家帶來全新的Dr. Doom專屬預告，今次有大量末日博士的畫面，雖然羅拔唐尼仍未除下面具跟觀眾見面，但凌厲的眼神已叫人期待。今次預告主要帶出Dr. Doom未有異能前叫維德，本身是個善良的人，但遭遇巨變後變得可怕，更要以毀滅世界為己任。

(《復仇者聯盟5：末日降臨》預告）

預告中，飾演神奇先生的貝哲羅柏斯卡（Pedro Pascal）跟末日博士有對罵場面，原來二人正是讀書時的宿敵。翻查漫畫角色，維德出生於東歐，母親是吉普賽女巫，在尋求魔法力量時被惡魔奪走了靈魂。令維德自小便千方百計，務求成功解放母親的靈魂，他既自學各種魔法，亦是一名科學天才。求學時在美國紐約州立大學就讀，遇上一生中最大的宿敵「神奇先生」烈·李察士。

《神奇4俠》的神奇先生，正是末日博士的宿敵。(《復仇者聯盟5：末日降臨》預告）

雷神打算一下痛擊末日博士，可惜失敗而回。(《復仇者聯盟5：末日降臨》預告）

片中雷神滿懷信心，打算用戰斧將對方痛擊一次，其指要令對方落地獄！殊不知末日博士的戰力驚人，只是兩隻手指便將戰斧擋住，再將雷神擊到老遠，更說出︰「地獄都要聽命於我，因為我係末日！」超級霸氣。