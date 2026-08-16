殺人者的購物中心｜李棟旭擁1%罕有基因　生理年齡比實齡少7歲

Disney+ 原創韓劇《殺人者的購物中心》第2季，大結局劇情層層反轉！巴比倫成功捉拿鄭進灣 (李棟旭 飾)，令鄭智安 (金慧埈 飾)深陷絕望，繼而開始剷除代碼成員，並攻陷紅色代碼大本營。最終，巴比倫分區頭目草薙仁 (鄭潤廈 飾)的秘密被揭破，反遭組織反噬，最後更由鄭智安親手一槍處決，為整季故事畫上震撼句點！劇集雖已完結，但劇內的角色討論熱度仍然極高，特別是戲外真實面貌與角色之間的強烈反差，更成為觀眾熱議焦點！

《殺人者的購物中心》第2季，大結局劇情層層反轉！巴比倫成功捉拿鄭進灣 (李棟旭 飾)。（《殺人者的購物中心》第2季劇照）

李棟旭擁1%西伯利亞少數民族基因

李棟旭常被誤認為混血兒，深邃五官與白皙膚色讓人懷疑他有外國血統。他曾在自己主持的節目中公開基因檢測結果，驚人發現DNA中發現西伯利亞少數民族的基因成分，這種基因在韓國人口中佔比不到1%！檢測同時顯示，當時39歲的他生理年齡卻只有32歲，足足年輕了7歲，名副其實為「不老男神」！戲外他亦長期保持低調感情觀，2018年唯一公開認愛的女友是「國民初戀」秀智，私下則是出了名的妹控與話癆式寵粉，與劇內冷酷形象他形成強烈反差萌！

李棟旭一身肌肉，是最強的殺人武器。（李棟旭IG圖片）

李棟旭親身上陣，應付倒吊戲份。（李棟旭IG圖片）

李棟旭現年39歲，但生理測試證實他只有32歲，果然是「不老男神」。（李棟旭IG圖片）

李棟旭現年39歲，但生理測試證實他只有32歲，果然是「不老男神」。（李棟旭IG圖片）

李棟旭現年39歲，但生理測試證實他只有32歲，果然是「不老男神」。（李棟旭IG圖片）

岡田將生成最帥反派 《Drive My Car》被喻為「忘不了的表演」

岡田將生在劇內徹底打破過往「鹽系男神」的形象，首度挑戰高強度動作戲，飾演巴比倫東亞支部的冷酷傭兵J。他罕見以all back造型登場，氣場銳利、攻擊性強，與平常清冷印象形成明顯反差！這不僅是他首次參演韓劇，也是他首次挑戰高強度近身格鬥場面，帥氣程度不輸男主角李棟旭！而擁有極高人氣的他，更是奧斯卡得獎電影《Drive My Car》的關鍵演員！他在片中以細膩而有深度的表演，早已展現出處理複雜角色的能力，尤其是與西島秀俊的長鏡頭車內對話，被導演與主演稱為「忘記不了的表演」。

岡田將生在劇中飾演反派，靚仔成咁，難怪獲封「最帥反派」。（網上圖片）

岡田將生在劇中飾演反派，靚仔成咁，難怪獲封「最帥反派」。（《殺人者的購物中心》第二季劇照）

無情殺手趙漢善 戲外擔任柔情「城市農夫」爸爸

劇中飾演無情殺手貝爾的趙漢善，戲外卻是超級大暖男。他曾在綜藝中首次公開自己打理菜園的「城市農夫」日常，與孩子一起講解種植，展現出溫和、生活化的一面。經理人亦曾形容他私下「像鄰家大哥哥」，性格樸實溫和。而柔情鐵漢的他更是大有來頭，早在2004年便憑電影《狼的誘惑》一炮而紅，2007年再憑《熱血男兒》拿下第15屆春史電影賞最佳男配角，並曾獲得青龍電影獎相關提名，是少數在電視劇與電影兩邊都交出穩定成績的實力派演員。

無情殺手趙漢善，在綜藝節目公開自己在家，是擔任柔情「城市農夫」的爸爸。（《殺人者的購身中心》劇照）

泰拳師傅金民具備合氣道與跆拳道三段資格

飾演鄭智安師傅「把信」的金民，經常被觀眾誤認為菲律賓人或泰國人，但其實他是實實在在的地道韓國人！充滿特色的外形與氣質，加上「看起來不像韓國人」的氣場，反而成為他最特別的辨識度。金民在劇內是泰拳師傅，而戲外亦具備合氣道與跆拳道三段資格，肢體能力相當扎實，幾乎是為泰拳師傅角色度身訂造。更鮮為人知的是，他高中就讀建築相關科系，曾前往紐西蘭尋找建築工作，卻因英語面試不順利而受挫。為了提升口語能力，他報名了演技課程，結果就此踏入演藝圈，人生出現戲劇性轉折。

金民擁有合氣道與跆拳道三段資格，肢體能力相當扎實。（網上圖片）

現實中的金民也是泰拳教練。（網上圖片）