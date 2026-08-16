迪士尼D23公布新版《變種特攻》陣容　《復仇者聯盟5》新海報曝光

迪士尼年度盛事《迪士尼D23博覽會》日前（10日）於美國加州舉行，活動上公布了迪士尼影視作品的未來大計。除了Sadie Sink驚喜現身公布《變種特攻》（X-Men）新版演員陣容外，亦公布即將於今年12月上映的《復仇者聯盟5：末日降臨》（Avengers:Doomsday）全新預告片及海報。「末日博士」羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）、「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）與Hayley Atwell等都有現身與粉絲見面。

「末日博士」羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）、「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）與Hayley Atwell等都有現身與粉絲見面。（Getty Images）

《復仇者聯盟5：末日降臨》（Avengers:Doomsday）全新海報。（IG圖片）

新版《變種特攻》陣容曝光

大會亦公布了新版《變種特攻》的陣容，Sadie Sink飾演擁有強大精神控制能力的Jean Grey、Kit Connor飾演「鐳射眼」Cyclops、X教授將會由Christopher Abbott出演。至於憑《愛你至死不渝》爆紅的Inde Navarrette將飾演Rogue、 「Emma Frost」由樣貌酷似瑪歌羅比（Margot Robbie）的Samara Weaving出演。而Storm及反派 Nathaniel Milbury就分別由Maya Boyd及Adam Driver飾演。

大會亦公布了新版《變種特攻》的陣容。（Getty Images）

而近期陸續有多部電影上映的安妮夏菲維（Anne Hathaway）挺著巨大孕肚現身，宣布《走佬俏公主3》（Princess Diaries 3）正在籌備中。此外，早前確定會主演《幽靈車神》（Ghost Rider）的賴恩高斯寧（Ryan Gosling）亦有現身宣傳他主演的首部《星戰》電影《Star Wars: Starfighter》。

安妮夏菲維挺著巨大孕肚現身。（Getty Images）

安妮夏菲維宣布《走佬俏公主3》（Princess Diaries 3）正在籌備中。（Getty Images）