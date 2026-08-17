谷德昭再讚《功夫女足》　回應網民質疑否認曾以《奧本海默》類比

周星馳執導電影《功夫女足》正在香港上映，星爺也率領一眾演員接受訪問，包括黎芷珊主持的《一周星星》以及谷德昭主持的《爆谷一周》。谷德昭早前在電台開咪時，已先就「《功夫女足》根本不是拍給香港人看」發表過自己想法，他直言世界很大，若因為某些原因封閉自己，不了解其他地方發生的事以及娛樂事業，蝕底的也是自己。當時有網民就提到，他在節目上問道：「難道《Oppenheimer》是給香港觀眾看嗎？」而在谷德昭訪問《功夫女足》班底的節目播出後，他又再分享感受和後記，並回應網民指他前後矛盾的質疑。

導演谷德昭（肥谷）對港人抵制《功夫女足》的行為有感而發。（IG@koktakchiu）

谷德昭此前專程北上深圳力撐《功夫女足》。（IG@koktakchiu）

《功夫女足》8月13日已於香港上映。

再讚《功夫女足》 指睇戲是消閒無需動氣「嘔血」

他指訪問中已講了很多，而自己的總結是「我喜歡《功夫女足》，個人認為是一齣很高創作思維的電影，對自己在將來的創作有方向性的啟發，也很佩服周導演的新嘗試。」他認為大家可以有不喜歡的理由，人各有志，又向觀眾喊話：「廣大的觀眾們，如果覺得吸引便入場捧場，如果覺得不了便連在電視重播也不會睇，付了門票入了場後發現不啱口味，便找出口好好發洩吐糟幾句。睇戲本來只為消閑作樂，無需嘔十九幾兩血，自由社會，鍾意就鍾意，唔鍾意就唔好睬佢，無傷大雅，亦無需人身攻擊。願大家都懷有一顆童心，輕鬆求其開心好奇看世界。」

谷德昭主持的《爆谷一周》，請來林子聰、周星馳、劉嘉玲、蔡思貝和何穎璇。（IG@koktakchiu）

谷德昭表示喜歡《功夫女足》：「個人認為是一齣很高創作思維的電影，對自己在將來的創作有方向性的啟發，也很佩服周導演的新嘗試。」（ViuTV）

谷德昭向觀眾喊話，想睇就睇，不想睇就不要睇：「睇戲本來只為消閑作樂，無需嘔十九幾兩血，自由社會，鍾意就鍾意，唔鍾意就唔好睬佢，無傷大雅，亦無需人身攻擊。」（IG@koktakchiu）

谷德昭早前曾表示渴望與星爺重聚已很久了。（ViuTV）

回應網民質疑 有提《奧德賽》但否認提過《奧本海默》：冇話比較

他的帖文下有不少網民熱議，反應不一，其中有人就問：「我同意你呢個post咁話，鍾意可以買飛入場睇，唔鍾意可以唔睇。咁你又駛（使）乜响晴朗度批評D網民覺得《功夫女足》『唔係拍畀香港人睇』係唔啱？又話D網民話『不了』係奇怪？重要用《Oppenheimer》《Odyssey 》為例嚟說明你嘅立場？」這位網民認為其說法會讓人覺得谷德昭認為不支持《功夫女足》的人是無知、不公道、不懂電影，甚至有情緒勒索、令人反感之嫌，跟他今次發文的論調有矛盾。

而谷德昭也回覆了這位網民，他表示：「我冇話過邊個啱與唔啱，有講過要放開懷抱看世界，有講過話如果因某原因就『不了』的話，我『擔心』蝕底嘅係自己（我愛香港年青一代），有好電影如：《長安的荔枝》、《滿江紅》、《好東西》點解唔試吓睇？我冇提過《Oppenheimer》，有講過《Odyssey》係咪拍俾香港睇？冇話係比較，只係討論。網上標題黨連搬字過紙都錯，只求流量，大家有興趣請上 Archive聽原個節目。多謝各位，係咁多。」

谷德昭的說話遭網民質疑自相矛盾，而他本人亦有回應。（IG@koktakchiu）