《無間道》型男爆入行遭茶水姐姐侮辱　呼喝飲垃圾杯：你飲呢隻㗎

現年64歲的林迪安，是香港資深武術指導，曾多次獲提名香港電影金像獎及台灣金馬獎「最佳動作設計」。他自90年代開始跟隨程小東工作，幕前幕後皆有成就，除了在《中華英雄》飾演「鬼僕」一角，亦曾參演《百變星君》、《整蠱專家》、《古惑仔之人在江湖》及《無間道》等電影。踏入2000年代，林迪安更一度前往荷里活發展，曾為《22世紀殺人網絡》（Matrix）及《蜘蛛俠2》等電影擔任武術指導。最近，林迪安還緊貼潮流，進軍社交平台，拍片分享昔日拍攝往事。日前，他就大爆入行時，曾遭茶水姐姐侮辱。

林迪安是香港著名武術指導。（陳順禎攝）

當年林迪安帶同全家一同前往美國開工拍《蜘蛛俠2》。（網上圖片）

林迪安在《無間道》飾演「迪路」一角。（電影截圖）

林迪安女兒是聲夢歌手林沚羿（Venus），父女感情要好。

林迪安（前左4）是明星足球隊成員之一。（小紅書）

爆入行遭茶水姐姐侮辱

林迪安近日以「就因為她這句話，我從道具小工拼成了武術指導」，分享影片。他透露自己在剛入行時只是港片劇組內的一名「道具小工」，基本上是「去到現場叫我做咩我都做」。他回憶起有一次在片場工作時感到口渴，便跑去茶水檔找水喝。當時茶水檔內有許多寫著導演、攝影師以及各個知名演員名字的專屬杯子，身為小工的他自然不敢冒犯，「咁我梗係唔會攞你呢啲」。隨後他見到另外一個桶子裡有四、五隻不同顏色的杯子，便隨手拿了一隻準備喝水。

林迪安近日拍片憶述當年在電影「道具小工」時，曾遭茶水姐姐侮辱。（小紅書截圖）

林迪安憶述當時想拿隻杯飲水，但茶水姐姐看到後立刻當場呵斥他。（小紅書截圖）

沒想到，茶水姐姐看到後立刻當場呵斥他：「喂！你做咩啊？隻杯你飲㗎咩？飲嗰啲啊！」林迪安直言對方所指嘅「嗰啲啊」，其實是一隻原本用來蓋住壺嘴防塵、看起來「好似垃圾咁」的杯子，更直接對他說：「你飲呢隻㗎嘛！」這番說話，令當時的林迪安帶來衝擊去繼續做這一行，並在心中對自己發誓：「我第日要威畀你睇，我第日要你斟茶畀我！」

林迪安指對方當時叫他用的杯子，原本是用來蓋住壺嘴防灰塵。（小紅書截圖）

他形容這隻被污糟到像垃圾一樣。（小紅書截圖）

重逢茶水姐姐由「想折磨對方」到瞬間釋懷

林迪安自豪說：「結果我真係做到！我拍過《無間道》、《無極》、《赤壁》；又有拍《蜘蛛俠2》、《黑客帝國》，中間我又有返來做武術指導，有一組戲咁啱又係佢（當年茶水姐姐）做茶水。」林迪安坦言，年輕時確實曾幻想過「整對方」，「即係諗一啲辦法去折磨佢，即係細佬仔嘅心態。」但當這一刻真的來到時，他卻突然釋懷了，「唉，唔好啦！人哋都咁了，做份咁嘅工。佢當時呼喝你，佢又唔知你係邊個，可能佢真係要應付好多人呢，好多多人亂攞佢啲杯，搞到污糟曬，佢又要再洗過。」

林迪安對當時情景歷歷在目。（小紅書截圖）

心態獲網民讚賞

林迪安續言：「你玩佢、鬧返佢，咁又點呢？咁就算了！」最後他感悟道，人生的努力從來不是為了向曾經看輕自己的人報復，而是為了向自己證明實力。他指出：「你唔再嬲佢，唔係因為大方，係因為你企高咗，睇到嘅嘢多咗。」他認為人最珍貴的不是報復的能力，而是當你站得足夠高時，發現那個人根本不值得你低頭與他計較。網民大讚：「非常好的心態」、「值得讓人敬佩的態度和思想」、「呢啲咪係智慧囉」。

林迪安當時在心中對自己發誓：「我第日要威畀你睇，我有一天要你斟茶給我！」（小紅書截圖）

林迪安用作品證明自己。（小紅書截圖）

林迪安稱後來重遇該位茶水姐姐時，曾參過「整對方」。（小紅書截圖）