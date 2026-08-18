浪花男女｜星爺愛Wakesurf但難拍電影　舊戰友率先成事︰值得一試

周星馳電影《功夫女足》在港現正上映，戲中除了有香港演員張繼聰、蔡思貝，其實仲有位在戲中稱「喪彪」的新任星女郎胡予安，飾演一位有雙重人格的角色。她與星爺結緣來自Ｗakesurf，星爺是她的學生。早前首映，有記者問到可有機會將這運動拍成電影，胡予安就坦言比較難，因為在水上拍攝困難度非常高。殊不知，這個看似不可能的任務原來已經有人做到，執導的更是星爺的舊戰友馮志強。

《浪花男女》是由馮志強原創故事、編劇及執導，於8月27日上映。（官方提供圖片）

導演馮志強由編劇，成名作有無線電視劇《創世紀》中，許文彪的「公平咩？」偉論！隨後進軍影壇，合作的導演都是業界高手，包括在銀河期間跟杜琪峯合作《文雀》、《每當變幻時》。至於周星馳，早在2001年的《少林足球》已經開始合作，緊接的有《長江七號》、《西遊．降魔篇》及《美人魚》。而新作《浪花男女》，就是以Wakesurf（無繩滑水）做主題，拍出一段年輕男女愛情故事，以及向網絡暴力反思的作品。

馮志強明知拍Wakesurf艱難，都願意一試，就是要回應市場渴求睇新東西。（《浪花男女》預告截圖）

在電影《功夫女足》飾演「喪彪」的就是星爺的Wakesurf教練胡予安。（資料圖片）

周星馳曾在社交平台分享玩Wakesurf的影片，玩得不錯跳得相當高。（周星馳@IG圖片）

在《功夫女足》首映上，戲中飾演「喪彪」的胡予安是星爺的Wakesurf教練，她大讚星爺毅力十足：「好肯試，係咁跌落水都會係咁試係咁試，佢會360嗰啲，跳起都得，佢IG有條片就係跳起，跳得幾好。」不過，胡予安就坦言不建議下部電影以 Wakesurf 為題材，因為在水中拍攝難度實在太高。

馮志強願意迎難而上，因為他知道香港觀眾一直想睇一些新題材︰「作為創作人明白製作上非常困難，但我哋都覺得值得一試。」（資料圖片）

導演想帶出男女主角在海上，或生活上的互相扶持。（《浪花男女》預告截圖）

不少鏡頭要拍上好幾次。（《浪花男女》預告截圖）

水上畫面難拍，要拍出Wakesurf的動感就更加難拍。（《浪花男女》預告截圖）

部分鏡頭要Wakesurf教練幫手揸機。（《浪花男女》預告截圖）

事實上，導演馮志強就落實拍出一部以Wakesurf為題材的電影，他在製作特輯中都坦言非常難拍，首先每次拍攝都出動四艘船，當中包括救生船及平台船讓航拍機降落，由於船上空間有限，工作人員拍攝時都要左閃右避以免入鏡，而為拍出效果更貼身，有衝擊感，又要用上吊臂及iPhone協助，部分鏡頭更要Wakesurf教練幫手，一路Wake一路拍，非常不簡單。至於點解咁難都要做？馮志強︰「香港觀眾睇咗香港電影咁多年，一直有聲音想睇一啲新題材，作為創作人明白製作上非常困難，但我哋都覺得值得一試。」