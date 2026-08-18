傳湯告魯斯加入《復仇者聯盟6：秘密之戰》　有望飾演鐵甲奇俠

全球期待的漫威《復仇者聯盟5：末日降臨》（Avengers:Doomsday）鐵定在今年12月18日上映，香港更會提早兩日，12月16日公映，而下集《復仇者聯盟6：秘密之戰》（Avengers: Secret Wars）將於下年12月推出。據知《復仇者6》即將開拍，近日就有傳漫威正積極邀請湯告魯斯（Tom Cruise）加盟演出，消息掀起網民熱議。

《復仇者聯盟5：末日降臨》（Avengers:Doomsday）鐵定在今年12月18日上映，香港更會提早兩日，12月16日公映。（IG/@marvel）

傳Tom Cruise加盟參演《復仇者6》

據外媒報道，湯告魯斯有望於《復仇者聯盟6：秘密之戰》接棒羅拔唐尼（Robert Downey Jr.），飾演大受歡迎的「鐵甲奇俠」一角。其實早於羅拔唐尼未獲漫威邀請飾演「鐵甲奇俠」前，漫威已睇中湯告魯斯主演2008年首集《鐵甲奇俠》（Iron Man）。有指漫威主席Kevin Feige一直都渴望邀請湯告魯斯加入MCU宇宙，除了「鐵甲奇俠」之外，在2022年曾力邀他在《奇異博士2：失控多元宇宙》 （Doctor Strange in the Multiverse of Madness）中客串飾演「神奇4俠」成員「神奇先生」，不過因工作檔期而最終未能合作。

傳湯告魯斯加入《復仇者聯盟6：秘密之戰》。（Getty Images）

有指湯告魯斯有望飾演鐵甲奇俠。（劇照）

湯告魯斯曾於2023年公開表示自己不適合飾演「鐵甲奇俠」，更指羅拔唐尼是完美人選，亦相像不到其他人飾演這個角色。若湯告魯斯落實於《復仇者聯盟6：秘密之戰》 參與演出，這將會是兩人自2008年的《雷霆喪星》（Tropic Thunder）後再度合作。