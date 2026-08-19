功夫女足｜林子聰認全綠幕考起新人︰當年衰衰地都百幾人扮觀眾

由周星馳、林子聰聯合執導的《功夫女足》現已上映，香港票房已達500萬。在《少林足球》飾演六師弟的林子聰（肥仔聰），廿幾年過去，今次以導演身份參與，就似師叔一樣教導一班小師妹。而身邊兩位分別是「喪彪」胡予安（Angel），以及雪野，兩位在試鏡時都「甩皮甩骨」，但開拍時上晒電，有不俗演出。至於今次擔任導演一職，肥仔聰坦言事前全不知情︰「周生都冇同我講，到成咗片先話我知，其實工作性質都係差不多。」

《少林足球》的六師弟，今次升格做師叔，照顧「喪彪」胡予安（左）及雪野（右）。（盧振輝 攝）

《少林足球》中的吊威也場面都是肥仔聰親身上陣，但中段受傷未能完成餘下畫面。（電視畫面）

以師叔身份落場，林子聰凡事都盡力幫後輩，希望令套戲拍得順利，尤其今次是全綠幕拍攝，比起廿幾年前有實景拍攝，難度更高。「有實景真人易好多，當年衰衰地都有百幾人坐觀眾席，個波又係真嘅，而家拍係方便咗，唔怕日曬雨淋，但演員就要有100%幻想力。要幻想現場有幾萬名觀眾，幻想個波嚟緊，幻想要跑，我都做過新演員，要大家係咁幻想真係難啲。」

胡予安熱愛Wakesurf，更是星爺的教練，促成今次幕前演出。（盧振輝 攝）

胡予安素顏踢拖去試鏡

在戲中飾演「喪彪」的胡予安，就完全唔識做群眾戲。「我唔知咩係群眾戲，經常企喺後面發呆，聰哥就會過嚟點醒我，要畀戲。佢又會翻譯下導演的要求，等我哋知道要點做。」胡予安因為跟星爺一齊玩Wakesurf而認識，有一日星爺問Angel有冇興趣做戲？「我冇諗過覺得太遙遠喇，然後過兩日，佢無端端傍晚6點打電話嚟叫，叫我去佢公司見面，我費事人哋等，著住拖鞋、素顏、紮個馬尾就去，當時仲要比現在肥2、30磅。所以我心態是畀最真一面你睇，個機會係你就係你，但我試完戲就覺得自己會得。」

Angel有諗過，當日如果有時間打扮下先去，反而會落選，就是當日的狀態最似角色需要。林子聰更披露她是第一個落實的女演員，連女主角都未定。Angel最開心是角色叫「喪彪」，明顯是香港人講廣東話對白，非常香港地道。

19歲的雪野，對周星馳認識甚少，甚至見到真人都唔認得。（盧振輝 攝）

雪野望住周星馳都唔知佢係星爺

另一新演員雪野，在戲中都是叫雪野，2007年出世，今年得19歲，亦正正因為太年輕，根本不知道誰是周星馳，聯絡面試工作由父母代勞，起初更以為是電騙。雪野︰「第一次面試，很多人坐在前面，我不認得哪一位是周星馳，所以我向每個人都說一次︰『導演好！導演好！』」直至有人指出星爺才是導演，她才恍然大悟。

第一次見面未有戲演，只叫她跳跳舞，又問她見到鬼會有甚麼反應等。事隔一段日子，劇組再聯擊她父母來第二次面試，今次還有一份對白。「但我始終沒有演技經驗，所以首先都是把台詞記下來，但現場太緊張，導演一直坐在我面前，根本背不下來，最後花了一個小時才背起。最後又要我跳拉丁舞，我其實不會跳，憑自己記憶跳一次。」

林子聰深知在全綠幕拍攝，對新人而言有一齊難度，所以從中都提供不少協助。（盧振輝 攝）

聽落不太順利，到底雪野又憑甚麼獲得星爺賞識？林子聰︰「她不說話時很酷，有種距離感，令身邊人不敢跟她說話，正正因為個角色就係唔講嘢，成日黑口黑面，好適合佢。加上拍攝時不可化妝，Cool Cool 地，化咗反而會靚咗。」

林子聰今次跟星爺齊名當聯同導演，他事前完全不知道，算是星爺給予的驚喜。（盧振輝 攝）

林子聰延續經典壓力大 當年未完成畫面今天圓夢

同樣是足球題材，難免讓觀眾跟《少林足球》作比較，這方面身為導演的林子聰會否帶來壓力？「之前做得太好，要突破真係好難，所以最後放棄這個想法，換個全女班，風格同故事完全不同。以前係做人冇夢想同鹹魚有咩分別？今次係要贏得起都要輸得起，一開場成班已經好踢得，個個都身懷絕技睇下點贏，點知輸咗，從而減少很多求突破的壓力。」

昔日六師弟的輕功水上飄，已經非常精彩，但原來未完全展現出來。「以前拍攝真係滿足唔到，當日已經想輕功不單止上天，落地都可以一陣風咁走，點知我拍完上面就跌落嚟受傷，跟住嘅場面就拍唔到。今次就可以拍番晒出來，可謂圓夢。」

昔日《少林足球》幾師兄弟，早前齊慶賀黃一飛生日。（田啟文@IG圖片）

至於林子聰獲星爺點名做聯合導演，又算是對六師弟的一個最大肯定？林子聰︰「唔可以咁講，咁多年嚟大家都會刻意分工，邊個崗位唔夠人就要去，正如當日幾師兄弟動作場面，都係由二師兄做晒，唯獨我太肥佢替唔到我。其他如果唔夠人寫劇本我就去，場記唔夠人又叫我頂，係去到《美人魚》，比較專注導演工作多一啲。至於落夠，周生都冇同我講，到成咗片先話我知，其實工作性質都係差不多。」