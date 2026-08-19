浪花男女｜任達華撐「阿仔」魏浚笙　與黃子華茶聚︰唔透露得咁多

由魏浚笙（Jeffrey）、楊偲泳（Renci）、朱鑑然、周漢寧、麗英主演，馮志強導演的電影《浪花男女》， 昨晚(18/8)舉行首映禮。而在活動結束前，華哥任達華驚喜現身，在百忙中向劇組申請，抽空趕來支持在《紅豆》飾演囝囝的Jeffrey，事後仲拍片幫手宣傳Jeffrey新歌《已出之物》，所以接受訪問時更笑言，今日個戲名應該叫「送羊入虎口」。

任達華為支持「囝囝」，專誠向劇組請假趕到現場。（葉志明 攝）

任達華拍銀河映像的電影時，已不時跟編劇馮志強合作，今次都是撐這位老友。（葉志明 攝）

叫魏浚笙做老虎仔 支持跟女兒影雜誌封面

任達華今日正開緊工拍戲，因為會拍到凌晨3點，所以專誠跟劇組請假，抽時間過來首映撐這隻「老虎仔」。「呢隻老虎識游水又識滑浪，個角色非佢莫屬。」華哥更反指自己有呢隻老虎做靠山，做嘢都安心啲。此外亦呼籲大家支持女主角楊偲泳，還有導演馮志強。「識咗導演好耐，同佢喺銀河時參與很多創作，係一個好好的導演。」

講起Jeffrey拍《浪花男女》時遭繩纏頸弄傷，華哥都有留意到亦表示心痛：「好似我拍《內幕》場吊頸戲，一秒都嫌多，好彩佢後生仔，復元得快啲。」至於華哥的囡囡任晴佳（Ella）都有機會入行，華哥都鼓勵二人合作︰「拍吓雜誌封面先吖。」

任達華大讚Jeffrey睇得、演得、游得，要多多支持。（葉志明 攝）

事後更為Jeffrey新歌《已出之物》拍Reels做宣傳，重演「捽甩佢！」（葉志明 攝）

與黃子華飯聚疑傾合作 「飲杯茶、食個包，都係好事」

早前，有網民拍到華哥與黃子華一齊開餐，大家就認定二人是有電影新搞作，任達華就未有直接回應︰「飲杯茶、食個包，其實都係好事，有啲嘢唔方便透露得咁多，我哋都希望演藝界朋友多啲出嚟聚吓，將啲新科技擺埋一邊先，大家成日對住個電話講嘢，條頸好重呀，要睇脊椎醫生，周不時敍舊多啲傾吓，飲杯奶茶，對創作都有唔同火花。」

早前有網民影到任達華跟黃子華茶聚，疑傾新戲合作。（網上圖片）

講到「四哥」謝賢上月離開了大家，二人早在80年代合作電視劇《千王之王》，那次亦是初相識，印象最深刻是教識自己甚麼叫樂觀。「佢無論咩時間都好樂觀，佢嘅笑聲亦會留喺鍾意電影嘅人身上，留低好多回憶，希望大家都一樣，任何時間都以正面樂觀態度去面對。四哥係我超級偶像，永遠都會諗起佢笑聲。」