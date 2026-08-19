林沚羿曬與亨利卡菲爾合照　父親林迪安任《Highlander》特技指導

近日前「超人」亨利卡菲爾（Henry Cavill）夥拍《殺神John Wick》導演Chad Stahelski現身中環卑利街及紅磡拍攝全新奇幻動作電影《Highlander》，同場的還有張晉，其愛妻蔡少芬亦有現身片場探班。而林迪安女兒林沚羿昨日（8月18日）就在IG分享了與亨利卡菲爾的合照，更透露父親林迪安擔任電影的特技指導。

Henry Cavill日前驚喜現身中環拍戲！（胡凱欣攝）

劇組搭建懷舊霓虹燈街景。（關穎賢攝）

劇組臨時寺廟、霓虹燈牌、大排檔、糖水檔等特色街景。（關穎賢攝）

林沚羿曬與亨利卡菲爾合照

林沚羿昨日在IG分享了與亨利卡菲爾的合照，並留言表示：「過去這24小時真是精彩紛呈，但很高興能見證荷里活的魔力在香港上演！ 📽🎬✨️ 與獨一無二的Henry Cavill aka Superman, Geralt of Rivia, The Cavillrine, Sherlock Holmes 合照留念，這絕對是值得珍惜的時刻。很高興成年後能再次見到導演Chad Stahelski；據我所知，他上次見到我時，我還是個蹣跚學步的幼兒。」她在帖文中亦透露父親林迪安擔任《Highlander》的特技指導，亦很驚喜能與張晉及蔡少芬見面，並希望下次自己能不只是去片場探班，也能真正參與製作。

林沚羿曬與亨利卡菲爾合照。（IG圖片）

林沚羿與父親林迪安跟導演Chad Stahelski合照。（IG圖片）

林迪安擔任《Highlander》特技指導。（IG圖片）

同場的還有張晉，其愛妻蔡少芬亦有現身片場探班。（IG圖片）

林迪安曾參演多部荷里活電影動作指導

林迪安曾獲金像獎和金馬獎的「最佳動作指導」，演出《無間道》的迪路深入民心，過往更曾演出《古惑仔之人在江湖》中飾演𡃁坤手下「傻強」、《風雲之雄霸天下》的蝙蝠、《百變星君》的斑馬人、《中華英雄》中蒙面飾演的鬼僕等等。不過林迪安真正身份其實是位武術或動作指導，90年代尾殺入荷里活，為《廿二世紀殺人網絡》（The Matrix）以及《蜘蛛俠2》（Spider-Man 2）擔任武術指導。

林迪安曾參演多部荷里活電影動作指導。（IG圖片）

林沚羿3歲演出《蜘蛛俠2》與杜比麥奎爾有對手戲。（IG圖片）

林沚羿3歲演出《蜘蛛俠2》

當年林迪安一家大細一起到美國開工，林沚羿3歲時跟住爸爸在片場游走，幸運地被導演Sam Raimi邀請演出《蜘蛛俠2》（Spider-Man 2），更跟首代「蜘蛛俠」杜比麥奎爾（Tobey Maguire）有對手戲， 當中一場「蜘蛛俠」在火場中拯救出來的小女孩正是林沚羿，戲中更有將近兩分鐘的危險場面戲分，不過有爸爸在場睇實當然無問題啦！