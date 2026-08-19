胡子彤《城寨》煞科眼濕濕 不談朱鑑然女友：劇組飯盒都唔敢評論

演員胡子彤及袁澧林，今晚（19/8）與開幕電影《HOPE：逆襲希望港》導演羅泓軫，一同出席夏日國際電影節（Summer IFF）開幕禮。

胡子彤及袁澧林，與開幕電影《HOPE：逆襲希望港》導演羅泓軫，一同出席夏日國際電影節。（盧振輝 攝）

胡子彤及袁澧林，與開幕電影《HOPE：逆襲希望港》導演羅泓軫另類派心。（盧振輝 攝）

羅泓軫導演好開心。（盧振輝 攝）

胡子彤、袁澧林（盧振輝 攝）

近日《九龍城寨之終章》煞科，張文傑公開四子攬晒眼濕濕的相片，原來當日是煞科前與動作組食飯，大家覺得又完成一個看似艱難，但終於都克服到的拍攝好感動。胡子彤：「因為導演分享過一句說話，話拍埋呢個鏡頭，城寨就會冇，終章就真係拍完，有人會留戀有人向前看，所以呢件事感受好深。」子彤是留戀的一位，所以一早鎖定伴隨自己拍攝多日的武器，希望向劇組索取可以留為紀念。

近日《九龍城寨之終章》煞科，張文傑公開四子攬晒眼濕濕的相片，原來當日是煞科前與動作組食飯，大家覺得又完成一個看似艱難，但終於都克服到的拍攝好感動。（IG@germancheung）

胡子彤：「因為導演分享過一句說話，話拍埋呢個鏡頭，城寨就會冇，終章就真係拍完，有人會留戀有人向前看，所以呢件事感受好深。」（盧振輝 攝）

雖然回憶多數美好，但早前張文傑亦公開講劇組飯盒難食，配搭奇怪，問胡子彤有冇身同感受？「基於飯盒一事，好多兄弟姊妹都答咗，我唔方便再去答，但我會引用曼聯球員的一句話：『曼聯畀佢嘅嘢太多，唔會講一句曼聯壞話。』同樣，城寨畀我嘅嘢太多，我係唔會再講一句說話。」但子彤話煞科後，會食番餐好嘅慰勞自己。不過因為早前忙於拍攝，袁澧林公開投訴他，日前缺席朋友聚會。胡子彤：「我開工時好認真，又會擺低電話，所以係冇覆，唔好意思。」

胡子彤引用曼聯球員的說話回應《城寨》飯盒難食。（盧振輝 攝）

不過因為早前忙於拍攝，袁澧林公開投訴他，日前缺席朋友聚會。胡子彤：「我開工時好認真，又會擺低電話，所以係冇覆，唔好意思。」（盧振輝 攝）

袁澧林早前在《紐約亞洲電影節》奪得「亞洲新星獎」，她表示自己曾經好緊張個人演出，甚至會過度批判，要慢慢學習對自己歡容，欣然接受自己的好與唔好。「比較驚喜係現場觀眾反應好好，就算套戲好本土，有些笑位，但當地觀眾都識笑，證明電影是跨國界。」

袁澧林早前在《紐約亞洲電影節》奪得「亞洲新星獎」，她表示自己曾經好緊張個人演出，甚至會過度批判，但感恩當地觀眾觀影時也識得笑本土笑位，「就算套戲好本土，有些笑位，但當地觀眾都識笑，證明電影是跨國界。」（盧振輝 攝）

問到朱鑑然被《東周刊》踢爆有新女友，子彤更跟隊留言撐兄弟。「尋日都講咗，畀啲空間佢，我兄弟嚟唔好搞佢啦。我亦費事評論，我連飯盒都唔夠膽評論，點去評論人哋呢，如果真係成為女友點算呀？」

問到朱鑑然被踢爆有新女友，子彤表示不作評論，「我連飯盒都唔夠膽評論，點去評論人哋呢？」（盧振輝 攝）

朱鑑然被問起戀情時詐傻回應，之後終承認與緋聞女友「了解中」。（資料圖片）

胡子彤不評論朱鑑然戀情。（盧振輝 攝）

不評論人，子彤就評論自己，自爆最近身體麻麻地：「睇完中醫食緊藥，要戒甜戒凍戒酸，因為中兩次流感，氣管唔好，肺病毒同埋瞓得唔好，拍攝時腎上腺素上升仲撐得住，一返到屋企就發出嚟。」