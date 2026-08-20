徐若瑄化5小時老妝演女巫　母親是「白巫」傳人︰擔任我正音老師

台灣重磅喜劇鬼片《怎麼可能我家的祖先是你家的鬼》，即將在台灣上畫。電影由渡邊直美、劉以豪、黃瀞怡主演，徐若瑄亦有特別演出，在片中化身一位長年生活在部落、擁有神祕力量的泰雅族「白巫祖靈阿嬤」，更被導演蘇達盛讚「女神下凡」。角色除要應付全族語對白，其造型每次拍攝更要歷時5小時製作，出來效果極好，亦足見Vivian的專業與敬業精神。

今次可以跨海呼應日本天后渡邊直美，Vivian覺得雖然無緣對戲，但仍覺得開心！（《怎麼可能我家的祖先是你家的鬼》劇照）

徐若瑄化身「最美阿嬤」每次花足5小時化老妝。（《怎麼可能我家的祖先是你家的鬼》劇照）

談及接演契機，Vivian透露媽媽本身就是泰雅族「白巫」傳人，因此接到蘇達導演的邀約時，心裡深受感召，直呼這一切就像是祖靈冥冥之中的安排，完全沒有猶豫就雀躍答應。為了完美呈現部落巫師的威嚴與靈氣，她提前兩個月進行瘋狂苦練，更請出徐媽媽擔任嚴格的「正音老師」。Vivian笑說，拍攝過程中最難忘的就是「同時被兩個媽媽嚴厲矯正口音」！當時飾演她丈夫兼族語老師的洪金輝帶了媽媽到現場，兩個媽媽為了她的一個捲舌音同時出面指導、嚴格要求，溫馨可愛的畫面讓她至今難忘。

日化妝5小時 連續4日冇洗頭

除了語言難關，極致的物理考驗更挑戰著她的耐力。雖然特別演出的拍攝期僅有短短 3 天，但每次上戲前都得經歷長達 5 小時的繁複化妝過程。化妝師不僅要在她的臉上與雙手噴滿雀斑、畫上和用膠水黏上深淺不一的皺紋，還得將頭髮乾枯染白。為了幫劇組節省時間，爭取大家都可以多睡一點，Vivian乾脆連續 4 天不洗頭，以便髮型師直接微調造型。她打趣地說：「還好我有經歷過坐月子 30 天沒洗頭的考驗，這點小癢完全是小 Case！只要觀眾能深深走入角色的世界裡，這一切都非常值得。」瘋狂的敬業態度令人佩服！盡情燃燒演員魂、展現實力派演技。

徐若瑄（左）與蘇達（右） 從《賽德克巴萊》夫妻檔蛻變為祖孫在《祖先鬼》重逢。（《怎麼可能我家的祖先是你家的鬼》劇照）

徐若瑄女神降臨劇組，反轉形象演泰雅族白巫。（《怎麼可能我家的祖先是你家的鬼》劇照）

儘管因時空背景不同，Vivian在片中未能與日本喜劇天后渡邊直美同框對戲，她們一個負責爆笑喜劇、一個負責白巫祖靈的靈魂守護，這種遠距離的跨海呼應，給了電影很奇妙又豐富的層次感。她表示：「對這次隔空同台感到相當過癮，直美的喜劇魅力與表演能量非常強大！」而提及片中的山林氛圍，Vivian感性分享，雖然此生征服過唯一的山是台北象山，但小時候每逢寒暑假，媽媽都會帶她們回苗栗山上部落住，成長過程中的大自然養分與溫泉山菜記憶，都成為她這次融入部落阿嬤角色的重要養分。

導演蘇達與Vivian結緣《賽德克巴萊》

徐若瑄挑戰從影最高難度，借媽媽童年帶回部落的記憶，化為表演養分。 （《怎麼可能我家的祖先是你家的鬼》劇照）

導演蘇達與Vivian的緣分更可追溯至 15 年前的影史巨作《賽德克‧巴萊》，當時兩人飾演花岡二郎夫妻；如今蘇達身兼編導，兩人竟在片中成為「祖孫」。殺青宴上蘇達驚喜提到這段往事，讓Vivian笑稱差點跪下來道謝，直呼︰「我覺得我們夫復何求啊！」蘇達感性表示︰「若瑄過去總帶著女神光環，但這次她讓女神下凡，成為一位因為不甘與思念而自我放逐的巫醫。她展現了前所未見的深沉與痛楚，眼神裡盡是泰雅孩子最純粹的古老靈魂。能邀請她來『成為』這個角色，真的是夫復何求！」