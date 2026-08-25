浪花男女｜投資甩底馮志強硬食拎百萬撐住︰嗰時係唯一拍緊嘅電影

電影《浪花男女》，由導演馮志強執導，魏浚笙（Jeffrey）、楊偲泳（Renic）、朱鑑然主演，將於本周四上映（27/8）。戲中演員及導演上星期登上ViuTV節目《爆谷一周》，接受主持谷德昭訪問，席間馮志強透露拍攝《浪花男女》時，遇到投資者「甩底」，但在各方都準備就緒，甚至有人正等開工下，這一步不能退，於是自己硬著頭皮真金白銀拿出百萬元投資，希望令件事繼續行下去。而馮志強更要多謝演員Jeffrey，在劇組遇財政艱難下，想盡方法找贊助，協助電影拍成。

《浪花男女》是由馮志強原創故事、編劇及執導。（官方提供圖片）

馮志強為宣傳《浪花男女》，上到谷德昭主持的《爆谷一周》。（影片截圖）

馮志強︰似乎都可以頂到一陣，咁就頂埋佢

當谷德昭問到投資者「甩底」的情況，馮志強表示︰「當時好多嘢都準備晒，又申請咗政府資助，演員又mark咗期，甚至乎有工作人員亦留好檔期，冇接其他工作。我記得嗰時係舊年4月，香港好似冇電影拍緊，我哋好似係唯一一部，演員又練得咁辛苦，咁點呢？喺咁嘅情況之下，我同監製講不如我哋計一計數，有啲咩情況我哋可以頂到落去，我哋似乎都可以頂到一陣，咁就頂埋佢囉。」

馮志強表示當時要硬食過百萬，都是為守一份承諾︰「好多嘢都準備晒，又申請咗政府資助，演員又mark咗期，甚至乎有工作人員亦留好檔期，冇接其他工作。」（影片截圖）

谷德昭肉赤地追問︰「即係你而家哽出嚟都『球球聲』（百萬元）？」馮志強亦點頭︰「係呀！你冇辦法，你都係要頂。」（影片截圖）

谷德昭立即問︰「是否要真金白銀拿錢出來？」馮志強︰「要呀！」谷德昭再肉赤地追問︰「即係你而家哽出嚟都『球球聲』（百萬元）？」馮志強亦點頭︰「係呀！你冇辦法，你都係要頂，你都要再搵資金。有啲投資者就會話，『老老實實，而家個市投資就唔好喇，當借啦』，問我好唔好，咁起碼解決咗我哋一部份嘅問題先。」

馮志強特別感謝魏浚笙，首先他有不少大製作洽談合作都冇答應，選擇了這個小團隊，其次是當他知道拍攝遇上資金問題，他提有主動提出支援。（《浪花男女》劇照）

感謝Jeffrey努力搵贊助

說到底，這只是解決起步資金問題，再拍下去都再找資金營運。馮志強解釋隨後就要再努力搵投資方，所以至今的宣傳，除了想增加觀眾入場，如果大家有興趣投資，即使電影已經上畫都可以洽談。另外馮志強亦特別感謝魏浚笙，首先他有不少大製作洽談合作都冇答應，選擇了這個小團隊，其次是當他知道拍攝遇上資金問題，他提有主動提出支援︰「好似拍攝用的戲服、滑浪板都可以傾贊助，甚至戲中一個場景『觀浪吧』，都係佢去婚禮見到，諗起係咪可以有啲合作借用，全部都係好貴的支出，但有贊助差很遠。」