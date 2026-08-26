被殺的那天｜入選釜山競賽單元　楊樂文查父死因母邵美琪成關鍵

電影《被殺的那天》由鄭保瑞監製、林樂騫編劇及執導，楊樂文（Lokman）、談善言、邵美琪主演，艾威、陳紫萱、劉皓嵐及蘇文濤演出，陳湛文特別演出，日前公布正式入選《第31屆釜山國際電影節》「展望‧亞洲」（Vision – Asia）競賽單元，並將於電影節期間世界首映。《被殺的那天》是由文創產業發展處舉辦的第七屆「首部劇情電影計劃」大專組得獎作品，是導演林樂騫首部劇情長片。電影以一宗埋藏多年的家庭死亡事件為起點，透過懸疑敘事探索創傷、記憶與人性的複雜。

故事圍繞三十歲的程式設計師鄭愷文（楊樂文 飾）展開，一天同父異母弟弟（蘇文濤 飾）出現，令愷文一直壓抑的童年記憶再次浮現，他始終懷疑母親何美君（邵美琪 飾）可能與父親的死亡有關。（《被殺的那天》劇照）

「展望‧亞洲」競賽單元聚焦亞洲及韓國電影的獨立創作精神，呈獻具個人化敘事、大膽藝術風格及獨特視角的作品，尤其著重新銳創作者的創意與電影語言。入選作品亦將競逐單元相關獎項，以表彰具原創性及創新精神的亞洲電影。《被殺的那天》今次獲選，亦讓這部由香港新晉電影人創作的作品，首次走上國際電影節舞台與海外觀眾見面。

透過懸疑敘事探索創傷、記憶與失去如何影響個人，甚至跨越世代。（《被殺的那天》劇照）

楊樂文重返十多年前死亡疑團

《被殺的那天》故事圍繞三十歲的程式設計師鄭愷文（楊樂文 飾）展開。愷文與妻子阿詩（談善言 飾）及女兒過着平靜生活，內心卻一直對未來充滿焦慮。

一天，一名自稱是愷文同父異母弟弟的少年樂（蘇文濤 飾）突然出現，執着追查父親十多年前墜樓身亡的真相，令愷文一直壓抑的童年記憶再次浮現。多年來，他始終懷疑母親何美君（邵美琪 飾）可能與父親的死亡有關，卻一直未敢正視這個疑問。

隨着樂一步步追查真相，塵封多年的家庭秘密亦逐漸被揭開，愷文被迫重新面對父親之死，以及與母親之間多年未解的心結。

久未有演出的艾威，在戲中有參與一角。（《被殺的那天》劇照）

林樂騫首執劇情長片 懸疑敘事探索城市焦慮

《被殺的那天》是林樂騫首部劇情長片。林樂騫畢業於香港城市大學創意媒體學院，其編導短片《無眠夜行》曾奪鮮浪潮國際短片節最佳創意獎及香港獨立短片及錄像比賽（ifva）評審推薦項目，其後參與多部香港電影製作。

林樂騫表示，《被殺的那天》以一宗埋藏多年的家庭死亡事件為框架，透過懸疑敘事探索創傷、記憶與失去如何影響個人，甚至跨越世代。林樂騫亦希望藉着角色追尋真相的過程，帶觀眾面對那些被隱藏和壓抑的記憶，思考人如何在不確定之中與過去共存、尋找前路。

談善言表示：「恭喜電影團隊！好榮幸呢套電影可以參與釜山國際電影節，期待有機會到現場與當地觀眾互動交流。」（《被殺的那天》劇照）

楊樂文談善言邵美琪期待作品與海外觀眾見面

對於《被殺的那天》入圍釜山國際電影節「展望‧亞洲」競賽單元，楊樂文表示：「今次係我第一次有作品入圍電影節競賽單元，之前都係以參展形式參與，所以今次感覺有啲唔一樣，亦更加期待。《被殺的那天》講述一個關於過去同放下嘅故事，希望可以帶畀觀眾一啲唔同方向，去感受同面對呢類事情。今次呢個角色好多事情都受到過去影響，演繹上亦有好多來自內心深處嘅掙扎，唔單止依靠環境或者同對手之間嘅互動去呈現，所以對我嚟講係一個比較有挑戰嘅部分。」

邵美琪飾演母親一角，亦是丈夫死亡的謎底一部分。（《被殺的那天》劇照）

談善言表示：「恭喜電影團隊！好榮幸呢套電影可以參與釜山國際電影節，期待有機會到現場與當地觀眾互動交流。」

邵美琪則表示：「何美君呢個角色其實幾複雜，最初我都覺得幾難拿捏，好彩導演同監製畀咗我好多信心，拍攝期間大家一路傾、一路交流，成個合作過程都好愉快。今次好開心套戲可以入選釜山國際電影節競賽單元，希望觀眾會鍾意我哋大家一齊合作出嚟嘅成果。」