點五步十周年｜導演唔記得自己個名　岑珈其︰個心有少少裂開呀

香港電影《點五步》，是2016年的香港運動電影，由陳志發執導，監製陳慶嘉及柯星沛，由廖啟智、林耀聲及胡子彤領銜主演，其他演員還有談善言、岑珈其、柯煒林、林家熙，是香港首部劇情電影計劃第一屆的得獎作品。電影經歷十年，近日去到日本公映，一眾演員聚首進行訪問，重拾昔日點滴。訪問期間發生小插曲，導演陳志發想提及岑珈其時，一時忘記對方名字，互望了5秒鐘，直至談善言提示︰「珈其」才醒起，令全場爆笑！這反應亦令岑珈其痛心表示︰「個心有少少裂開呀，佢唔記得我叫咩名呀！」

香港電影《點五步》，是2016年的香港運動電影，由陳志發執導，監製陳慶嘉及柯星沛，由廖啟智、林耀聲及胡子彤領銜主演。（《點五步》劇照）

《點五步》 智叔飾演的這一位終生為體育和教育奉獻的熱血校長，以嚴厲又帶愛心的方式帶領棒球隊「沙燕隊」在棒球比賽擊敗日本隊伍。（《點五步》劇照）

電影《點五步》由真人真事改編，講述80年代初首支香港少年棒球隊「沙燕隊」成立、並隨即於翌年擊敗日本隊伍，奪得香港少棒聯盟公開賽冠軍的事跡。其偉績亦被現時沙田橫跨城門河的橋記錄下來，名命「沙燕橋」以紀念此事。

電影《點五步》十周年，導演陳志發（正中）率先一眾演員，包括左起柯煒林、林家熙、林耀聲、胡子彤、岑珈其及談善言，進行訪問。而幾位十年過去，現今在影壇都是獨當一面。（影片截圖）

訪問中，各人細談當年拍攝點滴，其中珈其講到拍被廖啟智掌摑一幕，智叔叫大家一Take過忍一忍，不要縮，否則出來效果不好看。殊不知林家熙唔爭氣，打之前縮，令到全組人又要挨多一掌。另外幾位又提到想一起拍續集《點五步2.0》，是講談善言個角色誕下BB，幾個男人幫手湊B的搞笑事。

電影以棒球為題，自然少不了熱血場面。（截自《點五步》電影）

電影以棒球為題，自然少不了熱血場面。（截自《點五步》電影）

不過更搞笑是導演陳志發，聽到岑珈其提出一起再拍戲時的概念時，覺得很好想表揚他時，一時忘記了對方名字，說了︰「我好欣賞你提出這問題，我覺得……」互望了5秒鐘，全場靜默等待導演下一句，直至談善言輕輕提示︰「珈其」陳志發才醒起，跟著說︰「珈其！」結果令全場爆笑！導演的失憶亦令岑珈其痛心表示︰「個心有少少裂開呀，佢唔記得我叫咩名呀！」

導演陳志發本想說認同岑珈其的講法，「我覺得……」偏偏就去到這裡忘記了岑珈其叫岑珈其。（影片截圖）

大家還要互望5秒，全場靜默。（影片截圖）

事件引起全場騷動，一片混亂。（影片截圖）

事件引起全場騷動，一片混亂。（影片截圖）

幸得最後都是談善言出口救場︰「佢諗緊叫你陳強（角色名）定珈其。」珈其覺得這個解釋合理，「我畀你過。」結果隨後講咩都冇人記得，只記得呢一幕導演斷片。

岑珈其表示個心有少少裂開，「話晒我當你兄弟吖！」（影片截圖）