點五步十周年｜導演唔記得自己個名 岑珈其︰個心有少少裂開呀
撰文：許育民
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香港電影《點五步》，是2016年的香港運動電影，由陳志發執導，監製陳慶嘉及柯星沛，由廖啟智、林耀聲及胡子彤領銜主演，其他演員還有談善言、岑珈其、柯煒林、林家熙，是香港首部劇情電影計劃第一屆的得獎作品。電影經歷十年，近日去到日本公映，一眾演員聚首進行訪問，重拾昔日點滴。訪問期間發生小插曲，導演陳志發想提及岑珈其時，一時忘記對方名字，互望了5秒鐘，直至談善言提示︰「珈其」才醒起，令全場爆笑！這反應亦令岑珈其痛心表示︰「個心有少少裂開呀，佢唔記得我叫咩名呀！」
電影《點五步》由真人真事改編，講述80年代初首支香港少年棒球隊「沙燕隊」成立、並隨即於翌年擊敗日本隊伍，奪得香港少棒聯盟公開賽冠軍的事跡。其偉績亦被現時沙田橫跨城門河的橋記錄下來，名命「沙燕橋」以紀念此事。
訪問中，各人細談當年拍攝點滴，其中珈其講到拍被廖啟智掌摑一幕，智叔叫大家一Take過忍一忍，不要縮，否則出來效果不好看。殊不知林家熙唔爭氣，打之前縮，令到全組人又要挨多一掌。另外幾位又提到想一起拍續集《點五步2.0》，是講談善言個角色誕下BB，幾個男人幫手湊B的搞笑事。
不過更搞笑是導演陳志發，聽到岑珈其提出一起再拍戲時的概念時，覺得很好想表揚他時，一時忘記了對方名字，說了︰「我好欣賞你提出這問題，我覺得……」互望了5秒鐘，全場靜默等待導演下一句，直至談善言輕輕提示︰「珈其」陳志發才醒起，跟著說︰「珈其！」結果令全場爆笑！導演的失憶亦令岑珈其痛心表示︰「個心有少少裂開呀，佢唔記得我叫咩名呀！」
幸得最後都是談善言出口救場︰「佢諗緊叫你陳強（角色名）定珈其。」珈其覺得這個解釋合理，「我畀你過。」結果隨後講咩都冇人記得，只記得呢一幕導演斷片。