廚師發辦｜盧鎮業左撇子苦練右手揸刀　梁雍婷為一口雞蛋仔喊出來

電影《廚師發辦》，由黃浩然執導，盧鎮業（小野）飾演的日本料理廚師，忽發奇想試當到會廚師，想尋回自己多年前，年輕時的一段網戀。而在每次上門服務中，都會遇上一段徘徊友達和可發展的感情，而其中一位就是梁雍婷（Rachel）。用一餐飯時間去取決是否開啟一段感情，盧鎮業與梁雍婷都覺得未必準確，但有些行為如果在這餐飯內發生，就一定冇發展機會。

盧鎮業、梁雍婷為電影《廚師發辦》接受訪問。（許育民 攝）

盧鎮業左撇子苦練右手

為演好廚師角色，劇組都安排了烹飪課程予小野去學習，不過對於廚師這門專業，小野都謙稱只學懂皮毛。盧鎮業︰「中、西、日都要學，有安排去學切嘢，我聽日式廚師講，單單學去整盤醋飯，都要半年，所以我會話自己只學到相貌，但未學到當中的功夫，只滿足拍攝需要。」其中切魚生原來必需要用右手，所以就算是左撇子的盧鎮業都要學用右手揸刀搵食。至於日常的小野，都會下廚，最強菜式是番茄炒蛋。

電影《廚師發辦》，講述一位私房菜廚師林克（盧鎮業 飾），與四位不同背景的女生初次約會，由四頓親自烹調的料理見盡香港地百態。（《廚師發辦》劇照）

盧鎮業在《廚師發辦》中演日式廚師，而切魚生工作只准以右手進行，所以事前令這位左撇子苦練好一陣子。（許育民 攝）

一口雞蛋仔 梁雍婷食到喊出來

梁雍婷是茹素的，是蛋奶都謝絕。對於烹飪，她自言對食沒太大要求，但煮食又正是自己最好的減壓方法。「要煮一餐飯，令同時間每道餸上到檯都要熱，是很大學問。」Rachel最擅長是素咕嚕肉。「我不愛食素肉，所以會用猴頭菇，撲粉煎香，又免卻油炸的肥膩，口感未必好似，但味道是相同的。」

提到最難忘的美食，Rachel多年來因為避食蛋和奶，鍾情的雞蛋仔都很久未接觸，直至上年去澳門見到有間舖頭做素雞蛋仔，十幾年忘掉的味道，特別由口腔直湧腦袋，在腦放煙花一樣。「放入口那刻，是喊出來，是十幾年冇食到的味道，好感動。」隨後更細問製作材料，原來是靠鷹嘴豆、豆漿及云尼嗱籽去模仿出雞蛋仔的味道。

梁雍婷最愛借下廚減壓，而對會下廚的男生不會特別加分︰「冇整亂個廚房就會加分！」（許育民 攝）

電影《廚師發辦》，講述一位私房菜廚師林克（盧鎮業 飾），與四位不同背景的女生初次約會，由四頓親自烹調的料理見盡香港地百態。（《廚師發辦》劇照）

演出的驚喜如Omakase

兩位拍攝《廚師發辦》時，過程亦有食Omakase的驚喜得到。梁雍婷就對結局去到台南拍攝最為始料不到。「想不到低成本製作電影，都出到外埠拍攝，而且當日要拍日落前的Magic Hour，只有一日時間，而家大家要在10分鐘內完成4個shot，結果大家都好有默契，未叫埋位已經就位，一嗌Action便立即開始，好順利。」

盧鎮業就對戲中一場中西Fushion菜的製作，非常感興趣。「劇情講我去到楊偲泳（Renci）屋企下廚，用支竹火腩卷做成威靈頓牛柳般，還有清湯腩做牛肋骨，中西合壁，拍完都好想食，可惜全程好趕時間，我已經要去下個場景，冇機會食到。」

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一餐飯決定同對方發唔發展到？

故事以多餐一見鍾情的飯局串起，問到兩位，一餐飯時間，又是否足夠去決定是否愛一個人？梁雍婷︰「唔夠認識一個人，可能會太表面，就算他在飯檯上表現冇禮貌，但你未必知他當日遇到甚麼事。所以一餐飯只夠你去觀察這個人的片面。」盧鎮業亦認同這餐飯只是一個起點，走在一起後，更會是一個記憶點。

那麼又會否因為飯檯上一個小動作，令兩位立即拒絕交往？梁雍婷︰「好憎人Jap Jap聲，幾靚仔都唔得。」盧鎮業︰「遇到食飯時不斷撳電話的人，見過一班人一齊食飯都係咁，好奇怪。反而有些老夫老妻，一齊食飯時各自玩手機，我會接受到，是二人的生活方式。」