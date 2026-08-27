妮歌潔曼離婚後極級回春驚艷網民　Joey King透視誘惑搶影后風頭

兩大奧斯卡影后妮歌潔曼（Nicole Kidman）及珊迪娜布洛（Sandra Bullock）於1998年主演電影《巫法闖情關》（Practical Magic），相隔28年兩人在續集《巫法闖情關：魔女秘密》（Practical Magic 2）再度合作。兩人昨日拖手現身電影倫敦全球首映，離婚後的妮歌潔曼狀態大勇，容貌極級回春，驚艷大批網民！

兩大奧斯卡影后妮歌潔曼（Nicole Kidman）及珊迪娜布洛（Sandra Bullock）相隔28年兩人在續集《巫法闖情關：魔女秘密》（Practical Magic 2）再度合作，兩人昨日拖手現身電影倫敦全球首映。（Getty Images）

妮歌潔曼離婚後狀態大勇！（Getty Images）

妮歌潔曼身材緊緻！（Getty Images）

超級回春！（Getty Images）

Joey King透視誘惑搶鏡

妮歌潔曼與珊迪娜布洛均以性感低胸露肩晚裝亮相，大曬緊緻零贅肉身材，狀態看起上來完全不似60歲。同場還有戲中幾位年輕女星，包括Joey King及在《權力遊戲》中飾演「Arya」的Maisie Williams。其中Joey以一襲奶黃色薄紗長裙現身，大玩透視誘惑，成功搶去兩位影后的焦點。

同場還有戲中幾位年輕女星，包括Joey King及在《權力遊戲》中飾演「Arya」的Maisie Williams。（Getty Images）

Joey以一襲奶黃色薄紗長裙現身，大玩透視誘惑。（Getty Images）

成功搶去兩位影后的焦點。（Getty Images）

珊迪娜與妮歌談Dolly Parton死訊

另外，珊迪娜與妮歌在首映上有回應美國鄉謠歌后Dolly Parton的死訊。珊迪娜於2005年拍攝《選美俏臥底2姿整任務》（Miss Congeniality 2: Armed and Fabulous）與Dolly合作過，珊迪娜大讚Dolly留下的不僅是回憶，還是如何為人處世的榜樣：「她擁有許多特質，大家如今都在讚頌她身上最美好、最動人的那一面，但她其實一直被嚴重低估了。直到她離去，人們才意識到她有多卓越，意識到我們是多麼需要她。這世上再也不會有第二個像她這樣的人了。」至於妮歌就認為Dolly是一道獨一無二的光芒：「再也不會有像她那樣的人了──過去不曾有過，恐怕將來也不會再有。所以，我們向她致敬，並將她珍藏在心底。正如她所願，她正沐浴在非凡的光輝之中，被純粹的愛所環繞。她是愛的化身。」