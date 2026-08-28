景甜曾屬「荷里活愛將」夥拍麥迪文　硬推演出被嘲「景甜宇宙」

近日中國女星景甜，捲入一宗涉及代孕的爭議事件，並與比特幣圈的知名大亨，身家估計有665億港元的孫宇晨發生法律糾紛。消息指景甜被指控收取富商男友5000萬人民幣後不履行合約，代孕生子，並將對方封鎖而不返還款項。對於景甜，香港人曾有段時間不時聽到該名字，事關景甜在 2016 至 2018 年間，頻頻空降多部荷里活A級大製作，包括《長城》、《金剛：骷髏島》及《悍戰太平洋2：起義時空》等，這關乎中國資本到荷里活發展的時代。

內地女演員景甜捲入了一宗涉及代孕的爭議事件。（微博＠景甜）

因為投資方關係，景甜經常成為大片女主角。（《長城》劇照）

兩年間拍三部荷里活大製作

那幾年間，景甜的名字如中國代表般，接連出現在國際巨製，背後原因是萬達與傳奇影業的合作。2016年，中國萬達集團以35億美元（272億港元）巨資，收購美國傳奇影業（Legendary Pictures）。上述三部電影全數由傳奇影業製作，景甜作為當時中資力捧的女星，順理成章成為「中外合拍」戰略下的常見面孔。

《長城》有麥迪文、劉德華、鹿晗演出，而當時作為半新人的景甜，已經可躋身電影封面。（《長城》劇照）

《長城》有麥迪文、劉德華、鹿晗演出，而當時作為半新人的景甜可以同場。（《長城》劇照）

與此同時，荷里活亦需要作品有中國面孔亮相，因為當時中國內地票房市場爆發，荷里活為了迎合審查並順利引進內地，急需在片中加入華人演員。而景甜當時所屬的經紀公司「星光燦爛影視」，就專門為她度身訂造大片參與拍攝，無疑令她在荷里活選角中，贏在起跑線。

景甜兒時照，都相當可愛。（網上圖片）

景甜未紅時模樣，怎想到自己有一日，人氣會如褲頭鈕般爆開。（網上圖片）

2018年「景甜時代」終結

以《長城》、《金剛：骷髏島》及《悍戰太平洋2：起義時空》三部作品計，真正為女主角的只有《長城》，其餘在《金剛：骷髏島》是演生物學家，台詞不多。到《悍戰太平洋2：起義時空》，就飾演科技集團總裁，去到結局逆轉成為拯救世界的關鍵角色。

在《金剛：骷髏島》是演生物學家，台詞不多。（《金剛：骷髏島》劇照）

到《悍戰太平洋2：起義時空》，就飾演科技集團總裁，去到結局逆轉成為拯救世界的關鍵角色。（《悍戰太平洋2：起義時空》劇照）

不過「景甜時代」亦能維持到2018年，事關中美合拍片《長城》在北美票房麻麻、口碑亦不濟崩塌，令荷里活製作人意識到，找個中國演員充當吸票房引力，不再靈驗。再者，景甜每次演出的夾硬，被網民戲稱為「景甜宇宙」、「強推之恥」，觀眾反應直接拖垮她的叫座力。同時，中資在海外投資政策亦告收緊，萬達逐步淡出傳奇影業，更有指2017年前，有傳一直支持她的幕後資方發生變動，令她的「神級地位」受動搖。