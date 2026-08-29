廚師發辦｜前DJ不甘戲好場次少　炮轟戲院冇眼光再鬧《功夫女足》

電影《廚師發辦》，由黃浩然執導，盧鎮業、梁雍婷、楊偲泳等主演，上星期四（20/8）上畫，累積票房有100萬，算是不錯，但奈何已經要面對戲院減場次。前港台DJ，資深傳媒人曾智華（Luke Sir）看畢《廚師發辦》，甚為喜歡，從而對於場次太少感不忿，決定在個人社交平台發炮，矛頭直指周星馳新作《功夫女足》︰「院商的眼光，是否一定準呢？……例如放映到今天已經謝晒的《少林女足》（編按︰功夫女足），憑乜再霸住咁多映期，唔俾其他有潛質電影試吓？」

電影《廚師發辦》，由黃浩然執導，盧鎮業、梁雍婷、楊偲泳等主演，上星期四（20/8）上畫，累積票房有100萬，算是不錯。（《廚師發辦》劇照）

電影《廚師發辦》由盧鎮業、楊偲泳、梁雍婷主演。（《廚師發辦》劇照）

曾智華大讚電影︰「很享受的一百分鐘」

電影《廚師發辦》故事講任職廚師的盧鎮業，為尋回昔日網戀對象，以上門形式幫人免費煮一飯，從而尋找跟昔日女神同名的女子，希望自製重遇機會。資深傳媒人曾智華看後，已經在社交平台發交大讚電影︰「浪漫、溫馨、舒服、現代，很享受的一百分鐘，不要錯過呀！」不但大讚導演的執導技巧，亦讚戲中各位演員表現出色，總結是︰「《廚師發辦》不是什麼經典電影，但若你有幸遇上，坐在漆黑戲院中的一百分鐘，應感到非凡享受。」

電影《廚師發辦》，講述一位私房菜廚師林克（盧鎮業 飾），與四位不同背景的女生初次約會，由四頓親自烹調的料理見盡香港地百態。（《廚師發辦》劇照）

電影《廚師發辦》，講述一位私房菜廚師林克（盧鎮業 飾），與四位不同背景的女生初次約會，由四頓親自烹調的料理見盡香港地百態。（《廚師發辦》劇照）

前港台DJ曾智華，退休後不時在網上分享投資心得，近年亦會談論電影。（曾智華Facebook圖片）

炮轟戲院再轟星爺︰《少林女足》憑乜再霸住咁多映期

事隔一日，曾智華意猶未盡，再於社交平台發文，但今次是為《廚師發辦》抱不平，標題為「院商有眼無珠？」，表示電影上映的場次太少，未能讓更多觀眾接觸到。他明白院商排片，是他們主導，必定在商言商，認為收得的，除大排場次，也安排黃金時間上映。但他不明白的地方是院商的眼光問題。「院商的眼光，是否一定準呢？喂，好似唔係喎。例如放映到今天已經謝晒的《少林女足》（編按︰功夫女足），憑乜再霸住咁多映期，唔俾其他有潛質電影試吓？」

周星馳電影作品《功夫女足》，上畫兩星期票房過千萬，但就被曾智華指︰「憑乜再霸住咁多映期，唔俾其他有潛質電影試吓？」（《功夫女足》香港電影海報）

曾智華更拿回黃浩然導演的舊作《緣路山旮旯》作例子，都是上畫頭幾日，只排到少量場次及天地場，然後自己誤打誤撞入場欣賞到，覺得是一部好戲，於是在社交平台力撐，更大聲疾呼︰「邊個睇完《緣來山旮旯》唔滿意，我私人回水！」結果宣傳奏效，吸引到不少人入場，其開始傳出口碑，最後票房更達千萬。所以他不服氣，為何該導演的新作又是天地場？

對於天地場及少場次問題，黃浩然不忘自嘲一番︰「我拍咗五套戲，五套戲上畫時都係咁，正常，習慣咗。」（葉志明 攝）

黃浩然︰第二周每場平均收入不跌反升

《香港01》就事件聯絡到導演黃浩然，他未有Luke Sir般勞氣，並感謝對方的讚賞︰「我有聯絡他，佢叫我繼續努力！」據知電影截至昨日（28/8），累積票房收108萬港元，黃浩然覺得不過不失，但今周的每場收入平均不跌反升︰「上星期五開101場，票房有11萬幾，今個星期五得58場，但票房有8萬6千幾，即每場平均收入不跌反升，證明是有觀眾的。」

對於天地場及少場次問題，黃浩然不忘自嘲一番︰「我拍咗五套戲，五套戲上畫時都係咁，正常，習慣咗。隨香都係同發行高先電影，一齊盡力做好去！」雖然被打擊5次，不過黃浩然又已經拍好了第6部作品。「今次是青春大學校園愛情片，有大專學院支持拍攝器材及拍攝場地，可以帶住學生同畢業生一齊拍，又係一次好好的體驗。」