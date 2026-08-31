紙盒藏迷｜呂爵安隱藏「冬菇頭」不日公開　柯煒林喜與梁洛施同場

電影《紙盒藏迷》由翁子光監製，譚廣源導演，張頌文、譚耀文、呂爵安（Edan）、柯煒林（Will）及谷祖林主演，成為夏日國際電影節（Summer IFF）的閉幕電影，昨晚（30/8）舉行首映禮。Edan在拍攝時都有向演技派的頌文老師取經，令自己的演出更具層次。而柯煒林最開心是在戲中見到梁洛施，都是年輕時的女神之一。

《夏日國際電影節》閉幕電影《紙盒藏迷》首映，呂爵安與柯煒林接受訪問。（許育民 攝）

《夏日國際電影節》閉幕電影《紙盒藏迷》首映，呂爵安與柯煒林接受訪問。（許育民 攝）

談到電影以70年代做背景，Edan都覺得現在的造型好特別，但原來之前有個更爆的未有用到。「因為7、80年代好興冬菇頭，所以劇組畀咗一個我試，但戴上去之後太搞笑，搞唔掂所以冇用到，我有影低到時再分享畀大家。」Edan又提到為電影獻出多個第一次，包括吸煙和踩Roller。「不過Roller戲最後Cut咗。」

談到電影以70年代做背景，Edan都覺得現在的造型好特別，但原來之前有個更爆的未有用到。（許育民 攝）

柯煒林在戲中飾演新紮探員，更因為這單案升職。在今次拍攝，他表示要認一認叻︰「我研究呢個角色時，覺得佢係帶住平庸之惡，但導演同監製聽到都不同意，直至去到煞科，監製再同我講︰『我明你點解咁講！』我答︰『話咗啦！』」不過更叫Will開心是同場見到梁洛施︰「我好喜歡電影《伊莎貝拉》，仲記得拍完幾個月後，在一個活動相遇，佢仲認得我。」

柯煒林將於今屆金馬獎擔任司儀，早在一年前已邀約。（許育民 攝）

早前金馬獎宣布柯煒林會擔任大會主持，原來這次邀約早在去年11月已經詢問。「我以為講笑，直至年初安排放假時，想起對方有約過，於是請經理人去查問一次，結果是真的，我都冇問題。」至於在宣傳片中讚自己靚仔過許光漢。柯煒林︰「你覺得唔係咩？我覺得唔係嘅，對白嚟啫。」

另外，ViuTV劇集《悠長假期》最近被網民發現正在開工，Edan都承認已埋位，並拍了三日︰「大家都拍得好開心，有一日係集齊全部演員的群戲。跟Ali（李佳芯）合作不錯，佢都好玩得，我有趁機影佢瞓覺黑圖，但一啲都唔黑，我會繼續努力。」

呂爵安的麻雀腳佘詩曼，都有來撐場，但一眾爵屎就為阿佘打氣大喊︰「要贏晒佢啲錢！」（許育民 攝）