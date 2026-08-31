紙盒藏迷｜張頌文教呂爵安唔瞓覺助入戲　譚耀文讚柯煒林亦正亦邪

電影《紙盒藏迷》由翁子光監製，譚廣源導演，張頌文、譚耀文、呂爵安（Edan）、柯煒林（Will）及谷祖林主演，成為夏日國際電影節（Summer IFF）的閉幕電影，昨晚（30/8）舉行首映禮。張頌文更憑該片奪得《上海國際電影節》最佳男主角，在廣東長大的他，細細個已接觸港產片及劇集，有機會來到香港拍戲有份熟悉感覺。

電影《紙盒藏迷》成為夏日國際電影節（Summer IFF）的閉幕電影，一眾演員（右起）柯煒林（Will）、譚耀文、張頌文、呂爵安（Edan）及谷祖林主演，都有出席首映禮。（許育民 攝）

電影《紙盒藏迷》成為夏日國際電影節（Summer IFF）的閉幕電影，一眾演員（右起）柯煒林（Will）、譚耀文、張頌文、呂爵安（Edan）及谷祖林主演，都有出席首映禮。（許育民 攝）

雖然白話是張頌文的母語，但因為自1999年去到北京發展，已經27年，所以要用白話講全片對白，都要時間練習。電影改編自香港70年代，轟動一時的紙盒藏屍案，張頌是飾演被告謀殺，但一直喊冤的受害者，而譚耀文就飾演成功將他定罪的探員，二人看似敵對，但張頌文就為大家帶出懸念︰「拉我嘅係佢，幫我伸冤都係佢，所以係好複雜。」

譚耀文都欣賞張頌文在拍攝時，很多想法，好深入去研究個角色，自己全力配合。而譚哥角色亦跟柯煒林有密切關係︰「我起初做佢上司，後來佢做番我上司，呢個古惑仔，有啲亦正亦邪感覺，好似我後生咁。」對於跟呂爵安合作，譚哥亦覺得對方好搏命，亦好接受前輩的意見。

《我們不是什麼》團隊導演邱禮濤及駱振偉，還有任達華都有到來支持譚耀文。（許育民 攝）

張頌文都提到呂爵安有請教他演技的方法，如何演一個經歷十多年折磨的癮君子︰「我教佢不如試下唔好瞓，睇下可以挨到幾多日，又做到自己無所事事，你就會有這種狀態，佢努力去試。對身體不好，但是最快速入戲的方法，百試百靈。」又有一次，張頌文留意到有個年輕人，不斷好留心睇Play Back。「我初初以為係阿譚的助手定經理人，到阿譚走咗佢都冇走，之後我先知道係佢（Edan），我先記得圍讀時見過佢。所以未來如果佢有好大成就，都是應得的。」

朱栢謙跟譚耀文在《我們不是什麼》合作過，也有前來欣賞首映。（許育民 攝）