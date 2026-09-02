蜘蛛俠英雄重生｜湯賀蘭親身實拍驚險動作場面　導演大讚完美身手

由 Sony Pictures 及 Marvel Studios 合力製作，《蜘蛛俠：英雄重生》（SPIDER-MAN™: BRAND NEW DAY），自7月30日上畫至昨日，香港票房已強勢衝破 8,500萬港元大關，正式超越前作《蜘蛛俠：決戰千里》（Far From Home）的票房紀錄，再創驚人成績。

《蜘蛛俠：英雄重生》預計向《星球大戰：原力覺醒》挑戰，登北美史上票房冠軍寶座。（《蜘蛛俠：英雄重生》劇照）

湯賀蘭親身上陣拍攝驚險打鬥場面

電影上映後，大批影迷都大讚劇情刻劃細膩，動作及打鬥場面都令人眼前一亮。早前電影公開了拍攝花絮，可見戲中多個精彩打鬥及高難度動作都由主角湯賀蘭（Tom Holland）親自實拍，讓影迷及粉絲都驚歎其好身手。導演Destin Daniel Cretton受訪時，都忍不住大讚湯賀蘭能做到特技人員都做不到的事，更甚至比其他特技人員做得更好，驚險的打鬥動作都只要兩、三次便完成得到：「這讓人意識到他對身體每一塊即肌肉的控制力有多強，他真的好到不能再好。」而動作指導張鵬就表示湯賀蘭在所有的翻車場面，還有空中360度翻身轉，全部都是親身上陣實拍，並讚歎他能夠完美演繹高難度動作。

湯賀蘭親身上陣拍攝戲中大量驚險打鬥場面。（花絮畫面）

戲中幾乎80%的打鬥動作戲都是湯賀蘭親自上陣。（花絮畫面）

導演Destin Daniel Cretton受訪時，都忍不住大讚湯賀蘭能做到特技人員都做不到的事，更甚至比其他特技人員做得更好。（花絮畫面）

動作指導張鵬讚歎湯賀蘭能夠完美演繹高難度動作。（花絮畫面）

拍攝花絮意外引起大批影迷關注，有不少人都驚歎湯賀蘭的好身手，不過認為親身上陣拍攝大量驚險動作場面但卻蒙著面非常可惜。（花絮畫面）

拍攝花絮意外引起大批影迷關注，有不少人都驚歎湯賀蘭的好身手，不過認為親身上陣拍攝大量驚險動作場面但卻蒙著面非常可惜：「這就是芭蕾舞者的控制力嗎⋯⋯」、「他好厲害」、「New Tom cruise 美 帥 親身上陣」、「過人的心肺耐力」、「手合會演員有說80%畫面都是湯姆本人親自上陣」、「最不需要頭套的動作片主角 卻戴著頭套」、「讓替身上的動作應該只是怕他受傷，而不是做不出來」、「索尼你知道嗎 他就值這個價錢 請讓他繼續演下去」。