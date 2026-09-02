陳觀泰離世｜《馬永貞》一片成名　晚年出山《打擂台》成最佳電影

一代武打演員陳觀泰，今早（2/9）證實疑腦出血不治，享年80歲。陳觀泰是加盟香港影壇前，已是大聖劈掛門弟子，曾於東南亞武術比賽奪冠，繼而以實牙實齒的真功夫，呈硬派風格打入影壇。1970拍下《龍虎門》，兩年後一部《馬永貞》成為人生事業高峰，奠定他動作影星地位。其他作品如《刺馬》、《洪拳與詠春》都深得民心。晚年獲監製林家棟邀請，出山拍下《打播台》（2010），並成為翌年《香港電影金像獎》最佳電影。

陳觀泰於《馬永貞》裡飾演男主角馬永貞，是一位右手力大無窮的拳手，到上海攤打天下。（《馬永貞》電影劇照）

《馬永貞》奠定功夫巨星地位

陳觀泰的電影代表作有《馬永貞》（1972），由張徹執導，陳觀泰憑藉其剛勁的拳腳，將馬永貞一角塑造得血性淋漓，開創了香港黑幫英雄片與「上海灘爭霸」類型片的先河，同時奠定了他作為邵氏頂尖功夫巨星的地位，是他的成名作，亦是其個人事業高峰。

一年後，再拍下張徹導演的《刺馬》（1973），陳觀泰在片中飾演三弟黃縱，與狄龍、姜大衛同台較量。他將人物的豪爽、直率與最終慘遭背叛的悲劇情節，演得入木三分，展現了除了打鬥之外的文戲本錢。而該片在2007年，被陳可辛翻拍成《投名狀》，三兄弟分別由李連杰、劉德華及金城武演出。

張徹執導經典武打電影《刺馬》，由狄龍、陳觀泰及姜大衞主演。（《刺馬》電影海報）

緊接的《洪拳與詠春》（1974）與《少林子弟》（1974），則由劉家良擔任武術指導及導演之作，由武俠題材轉為純功夫片。陳觀泰在片中飾演洪熙官，將正宗洪拳的剛猛霸道發揮得淋漓盡致，同時亦推動了70年代中期，清宮少林英雄電影的熱潮。

《大哥成》領時裝動作先河

要數陳觀泰時裝片的代表，必然是桂治洪執導的《大哥成》（1975）（《成記茶樓》續集），是香港電影史上極具分量，早期的寫實黑幫電影。影片講述主角王成（大哥成）原本想安分經營茶樓，卻被流氓為非作歹、甚至殺害其妻子與夥伴。對司法制度徹底絕望的大哥成，決定以「以暴制暴」，以拳頭替天行道。

影片講述主角王成（大哥成）原本想安分經營茶樓，卻被流氓為非作歹、決定以「以暴制暴」，以拳頭替天行道。（《大哥成》劇照）

在《大哥成》出現之前，香港動作片多為民初功夫片或古裝武俠。這部將時間設定為現代，令觀眾看得感同身受。陳觀泰塑造的「大哥成」重情重義、為街坊出頭、有著獨特的地下法則，大獲觀眾愛戴。

電影《打擂台》講一直昏迷的師父泰迪羅賓突然甦醒，然後向兩位年紀老邁的徒弟加操，令二人苦不堪言，但就能在師父最後階段，過了一段愉快日子。（《打擂台》電影劇照）

《打擂台》金像獎奪四獎包括最佳電影

去到晚年，已退出幕前的陳觀泰，獲監製林家棟邀請，由導演郭子健、鄭思傑執導，與梁小龍兩位一代動作影星，合拍一部《打擂台》（2010），這亦成為陳觀泰演藝生涯晚期，最具代表性的作品，不僅為他帶來個人榮譽，也為香港影壇掀起一股懷舊風。陳觀泰在片中飾演大師兄阿成，角色設定為不復當年勇的老武者，但其堅守師門忠誠的信念入血，而戲中泰迪羅賓一句︰「唔打就唔會輸，要打就一定要贏」，更成為電影金句。

《打擂台》憑藉熱血的本土情懷與深刻的敬業精神，在《第30屆香港電影金像獎》上，勇奪最佳電影大獎。《打擂台》

《打擂台》憑藉熱血的本土情懷與深刻的敬業精神，在《第30屆香港電影金像獎》上，勇奪最佳電影大獎，同時戲中的泰迪羅賓與邵音音，更獲得最佳男配角及最佳女配角，還有最佳原創電影音樂共四個獎項。